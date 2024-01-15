الدوحة: السفير بادي يناقش مع وزير العمل القطري اوضاع اليمنيين

الإثنين 15 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-خاص

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التقى سعادة السفير راجح بادي سفير اليمن في الدوحة اليوم، بسعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل القطري.

واستعرضا اهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأهمها اوضاع العاملين اليمنيين في دولة قطر.

واشاد بادي بجهود الأشقاء في قطر، مثمنا تعاونهم واهتماهم بتذليل الصعوبات أمام أبناء الجالية اليمنية على كافة الاصعدة.

مضيفا أن هذه المواقف تعكس عمق ومتانة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين.