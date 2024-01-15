الدوحة: السفير بادي يناقش مع وزير العمل القطري اوضاع اليمنيين صاروخ حوثي يستهدف سفينة أمريكية والقيادة المركزية الأميركية تصدر بياناً وزارة الدفاع تعقد أول جلساتها لمحاكمة 550 متهما حوثيا منضويا في تنظيم يتزعمه المتهم المحكوم عليه بالاعدام عبدالملك الحوثي فضح كذبة الصناعات الصاروخية الحوثية .. تقرير عسكري يكشف عن ترسانة الحوثيين من الأسلحة الإيرانية المهربة وفاة مغترب يمني في السعودية بحادث عرضي نزيلتان حاولتا الانتحار في السجن المركزي بمحافظة إب .والسبب مليشيا الحوثي تستهدف منطقة جحاف بالضالع بصاروخ باليستي ناقلات نفط تتجنب البحر الأحمر بعد ضربات أمريكية على اليمن تحالف جديد بين السعودية والصين في توقيع اتفاقية جديدة الإمارات تحصد فوراً ثمينا م هونغ كونغ
التقى سعادة السفير راجح بادي سفير اليمن في الدوحة اليوم، بسعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل القطري.
واستعرضا اهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأهمها اوضاع العاملين اليمنيين في دولة قطر.
واشاد بادي بجهود الأشقاء في قطر، مثمنا تعاونهم واهتماهم بتذليل الصعوبات أمام أبناء الجالية اليمنية على كافة الاصعدة.
مضيفا أن هذه المواقف تعكس عمق ومتانة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين.