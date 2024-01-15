صاروخ حوثي يستهدف سفينة أمريكية والقيادة المركزية الأميركية تصدر بياناً

الإثنين 15 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - الشرق الأوسط

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صعّد الحوثيون في اليمن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، رغم الضربات الأميركية والبريطانية والتحذيرات الدولية، إذ أصيبت ناقلة أميركية بصاروخ في خليج عدن، الاثنين، وفشلَ صاروخ ثان في الطيران، وذلك عقب ساعات من اعتراض واشنطن صاروخاً ثالثاً كان يستهدف إحدى مدمراتها. هجمات الحوثيين باتجاه المياه اليمنية حيث سفن الشحن والقوات الدولية المرابطة هناك واكبتها هجمات في الداخل اليمني بالطائرات المسيرة، حيث استهدفت مواقع خاضعة للحكومة الشرعية في محافظتي الضالع وشبوة، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى. وكانت واشنطن ولندن وجهتا ضربات يوم الجمعة الماضي شملت عشرات الأهداف الحوثية في صنعاء وأربع محافظات، قبل أن تعزز واشنطن منفردة هذه الضربات، السبت، باستهداف موقع حوثي قرب مطار صنعاء. وذكرت هيئة العمليات البحرية البريطانية، الاثنين، أنها تلقت تقريرا عن حادث على بعد 95 ميلاً بحرياً جنوب شرقي عدن، حيث أبلغ الربان أن جانب الميناء من السفينة أصيب بصاروخ من الأعلى.

وفيما ذكر بيان الهيئة أن السلطات تقوم بالتحقيق نصحت السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، ولم تتوفر على الفور معلومات عن جنسية السفينة وحمولتها، كما لم يسارع الحوثيون إلى تبني الهجوم الذي تعتقد مصادر يمنية أنه تم بصاروخ من شمال محافظة الضالع. من جهتها، قالت شركة «أمبري» البريطانية للأمن البحري إن ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة ترفع علم جزر مارشال تعرضت لهجوم بصاروخ أثناء مرورها بالقرب من عدن باليمن. وأكدت القيادة المركزية الأميركية، الهجوم، وقالت في بيان إنه في 15 يناير (كانون الثاني) في حوالي الساعة 4 مساءً (بتوقيت صنعاء)، أطلق المسلحون الحوثيون المدعومون من إيران صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وأصابوا سفينة الحاويات «M/V Gibraltar Eagle»، التي ترفع علم جزر مارشال، وتمتلكها وتديرها الولايات المتحدة، وإنه لم تبلغ السفينة عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة، وتواصل رحلتها. وأضاف البيان أن الجماعة الحوثية أطلقت في حوالي الساعة الثانية بعد الظهر (بتوقيت صنعاء)، صاروخاً باليستياً مضاداً للسفن أطلق باتجاه الممرات الملاحية التجارية بجنوب البحر الأحمر، لكنه فشل في الطيران واصطدم بالأرض. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار. ونقلت قناة الجزيرة عن مصدر عسكري حوثي تأكيده القيام بقصف سفينة في البحر الأحمر، بعد أن رفضت الاستجابة لنداءات الجماعة. هذه التطورات جاءت بعد ساعات من إعلان القيادة المركزية الأميركية إسقاط صاروخ حوثي من نوع «كروز» كان يستهدف حاملة للطائرات في البحر الأحمر.