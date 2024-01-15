فضح كذبة الصناعات الصاروخية الحوثية .. تقرير عسكري يكشف عن ترسانة الحوثيين من الأسلحة الإيرانية المهربة

الإثنين 15 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- متابعة خاصة

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كشف تقرير خاص لمركز المستقبل اليمني للدراسات عن طبيعة القدرات التسليحية واللوجستية التي تمتلكها ميلشيا الحوثي وتم تزويدها بها من قبل ايران في هيئة شحنات أسلحة مهربة وبحسب التقرير فان الأسلحة الكبيرة ترسل مباشره عبر السفن الإيرانية الى البحر الاحمر و تنزل السلاح في السفينة الإيرانية المتواجدة امام جزيرة كمران في المياه الدولية من اول يوم الحرب و منها تأتي قوارب وتأخذها من السفينة الإيرانية "بشهاند" الى ميناء الصليف بالحديدة فيما يتم تهريب الأسلحة برا عبر سلطنة عمان ( طريق تهريب المخدرات) والمهرة (صحراء الرويك الى الجوف مناطق سيطرة مليشيا الحوثي).

واكد التقرير – الذي اطلع مأرب برس – عليه أن ميلشيا الحوثي تمتلك قدرات تسليحية ولوجستية تبدو متواضعة مقارنة بالقدرات التسليجية للقوات الأمريكية والبريطانية مشيرا الى أن الميلشيا زودت بشحنات مهربة من الأسلحة يتمثل ابرزها في الرصد التالي:

- النجم الثاقب وهي منظومة صواريخ زودت ايران بها الحوثيين في العام 2016م حيث أعلنت الميلشيا في شهر مايو من ذات العام أمتلاكها منظومة صواريخ تسمي النجم الثاقب 1 و 2 تطلق من منصات فرديه وثنائيه ثابته ومتحركة ويبلغ مدى النجم الثاقب1 (45كيلومتراً )وهو مزود برأس متفجره يبلغ وزنها 50 كلغ من مواد الانفجار طول الصاروخ ثلاثه امتار ومن ضمنها صواريخ وهو يشبه صواريخ إيرانية من طراز عقاب كما تشبه الصواريخ التي يملكها حزب الله عقاب 1 وفجر 3

- الصرخة وهو صاروخ يبلغ مداه 17كم ويحمل راس وزنه 15كجم وطوله 4.2 م ويحمل صاعقاً امامياً واخرآ خلفيآ يمكن تفجيره عن بعد.

- زلزال1و 2 وهو نوع من الصواريخ الدفاعية الإيرانية المحمولة غير الموجهة وقد نقل زلزال 2 وهو البديل عن منصات 610 ملم من زلزال الأصل إلى وكلأ الحرس الثوري الإيرانية من حزب الله.

- صمود ويبلغ طوله اربعه أمتار وقطره 555 مم وزن الرأس الحربي 300 كيلومترا.

والوزن الكلي للصاروخ طن واحد كما يبلغ مدى الصاروخ 32كيلومتراوعدد الشظايا 1000 شظيه ويوجد صاروخ ايراني مثل المواصفات.

- صقر2 أرض – جو الطول 600 سم الاجنحة 180 سم المدى يصل إلى 150كم

الرأس حربي شديد الانفجار الارتفاع اكثر من 10 كم.

- قدس 1 المجنح

استخدم في محطة براكة النووية في الإمارات صاروخ موجه ذو سرعه ثابته المدى 140كم - 180كم

- قدس 3 مجنح نوع كروز باليستي ارض - ارض بعيد المدى يعمل بالوقود السائل

دقه عالية في إصابة الأهداف .

- صاروخ معراج مطور من صاروخ بدر 1_Pباليستي أرض ۔ جو ، يعمل بالوقود الصلب . يعمل بنظامين حراري وراداري .

- صاروخ برق1ارض جو المدى 50 كم الارتفاع 15 كم راس حربي شديد الانفجار • نظام توجيه مركب بين الأوامر والتوجيه نصف ایجابي .

- ثاقب 3 صاروخ جو ۔ جو روسي الصنع طوله 3,6 امتار وزنه 175كجم سرعته 2,3 المدى 20 كم حراري.

- فاطر 1 تم تطويره من صاروخ روسي أرض ـ جو طوله5,8امتار وزنه 600 كجم سرعته 2,8 المدى 22,6كم نظام التوجيه حراري.

- صاروخ قاصم 1 ارض - ارض متوسط المري يعمل بالوقود الصلب التوجيه تحكم.

- بدر1_P مطور من بدر_1 قصير المدى يعمل بالوقود الصلب دقة الإصابة 3امتار.

- بدر 3 باليستي ارض ارض متوسط المدى يعمل بالوقود.

- بدر 4 باليستي ارض ارض متوسط المدى يعمل بالوقود

- قدس 4 مجنح أرض أرض بعيد المدى قادر على التخفي من الردارات.

- صاروخ عقيل باليستي ارض - ارض بعيد المدى يعمل بالوقود السائل .

- كرار بالسيتي أرض ارض الطول 9 م القطر 0.6م المدى 300كم ووزن الرأس الحربي 500 کم يعمل بنظام التوجيه والتحكم الذكي.

- حاطم باليستي أرض - أرض بعيد المدى . دقيق الاصابه يعمل بالوقود الصلب الجيل الرابع من صواريخ بدر.

- قدس 2صاروخ موجه المدى 1500 كم _2000 كم استهدف محطة توزيع ارامكو في جده.

تطوير الصواريخ:

وأشار التقرير الى أن الحوثيين ادخلوا في نهاية العام 2015م قاهر 1 صاروخ باليستي وهو من طراز سام تم تطويره وتعديله محليآ ليصبح صاروخ أرض - ارض يعمل على مرحلتين بالوقود الصلب والسائل ويبلغ طوله ١١ مترآ يشبه نوعيه صياد الإيراني.

- زلزال 3 مطابق تماما من سلسلة زلزال الايراني الصاروخ زلزال الذي أطلق على نجران السعودية من الأراضي اليمنية زلزال 3 يملكه الحرس الثوري الإيراني.

- بركان 1 استهدف مطار الملك عبد العزيز في جدة وقاعدة الملك فهد الجويه في اكتوبر 2016 ويشبه في الشكل والراس المخروطي والزعانف مؤخرة الصاروخ سكود سي ..نيزك 1

- بركان 2 H استهدف في 22 يوليو / 2017 مصافي نفط ينبع غرب المملكه واستخدم الصاروخ في ضرب مطار الملك خالد 4/11/2017

- صاروخ كروز مجنح يشبه صاروخ سومار الجوال الذي يشكل نسخه ايرانيه

عرض الحوثيوں نحو32 نموذجآ لصواريخ متنوعه في سبتمبر 2023 منها ثمانية زعمت الجماعة انها اصدارات جديدة

*الطائرات الهجومية:

- قاصف ا : يبلغ طولها 250سم وجناح يطول 300 سم وبزمن تحليق يقدر ب 120دقیقه بمدى 150 كم مزود بنظام ذكي لرصد الهدف بإمكانها حمل رأس حربي زنة 30كيلو جراما

- صماد ١ : ذات مهام استطلاعية مداها يصل الى 500 كم تتميز بالقدرة على رصد الأهداف ونقل الصورة مباشرة الى غرفة العمليات لحظة بلحظة

*الطائرات الانتحارية المتشظية: يتم توجهها لتصطدم بالهدف مباشره متفجره من اعلى الى اسفل محتويه على كمية مناسبة من المتفجرات

- صماد ٢ : يصل مداها الى نحو 1000كم ابرز هجماتها استهداف مصفاه شركة ارامكو النفطية

- صماد 3 : طائرة هجومية انتحارية بمدى يصل ما بين 1500_1700كم نسخه مطورة من 1، 2 تمتاز بتكنولوجيا متطورة بحيث لا تستطيع المنظومات الدفاعية اكتشافها

واعتراضها بدأت اولى مهامها في استهداف مطار ابوظبي 26/5/2018

- قاصف k2: طائره انتحاريه (متشظيه) لها القدرة على تضليل انظمه الرداد انه في التقاطها تتفجر الطائرة من اعلى الى اسفل بمسانه 20 متر وذات مدی موثر وقاتل يصل ما بين 30و80مترآ قدرتها على حمل كمية مناسبة من المتفجرات بهدف مضاعفة قوتها التدميرية.

- طائرات رجوم: القطر 150 سم . طول الذراع 40 سم . المدى اكثر من 10كم تحمل عبوات يصل وزنها الى أكثر من 40 كجم. تقوم بتنفيذ مهام رصد وعمليات استهداف دقيقه .

- طائره وعيد: الطول 4متر ' عرض الجناح 3 متر المدى اكثر من 2500 كم، تحمل عدة رؤوس تقوم بتنفيذ عمليات هجوميه دقيقه ، متفجرة حسب نوع هدف.

- طائرة شهاب : الطول 300 سم عرض الجناح 5م المدى يصل الى اكثر من 1000 كم تحمل عدة رؤوس متفجرة حسب نوع المهمة طائرة هجوميه ذكيه الاستهداف الاهداف الثابتة والمتحركة

- طائرة خاطف: الطول 1.60 متر ، عرض الجناح 1 متر القطر 1 سم المدى يصل إلى أكثر من 25 كم مزودة بنظام استشعار للأهداف الثابتة والمتحركة ، تقوم بتنفيذ مهام تكتيكيه هجوميه وتستخدم ضد اليات ومدرعات