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وفاة مغترب يمني في السعودية بحادث عرضي

الإثنين 15 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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توفي مغترب يمني في المملكة العربية السعودية، إثر تعرضه لماس كهربائي خلال محاولة إنقاذ عمال في المدينة المنورة.

وقالت مصادر مقربة من أسرة الضحية، إن الشاب عبدالعزيز أحمد صلح، توفي، الجمعة الماضية، بماس كهربائي داخل خزان أرضي خلال محاولته انقاذ عمال العزل.

وأشارت المصادر إلى أن الشاب الذي كان يعمل في المدينة المنورة، ينحدر من محافظة المحويت شمالي اليمن.

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