نزيلتان حاولتا الانتحار في السجن المركزي بمحافظة إب .والسبب

الإثنين 15 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أقدمت نزيلتان في السجن المركزي بمحافظة إب (وسط اليمن)، على محاولة الانتحار وذلك بعد أيام من تعرضهن لاعتداء من قبل إدارة وحراسة السجن التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية.

وقالت مصادر مطلعة، إن سجينتين من نزلاء السجن المركزي بمحافظة إب حاولتا الانتحار خلال اليومين الماضيين.

وفيما لم تعرف الأسباب التي دفعت بهما إلى محاولة الانتحار، إلاّ أن المصادر رجحت أن تكون على خلفية سواء المعاملة والاعتداءات المتواصلة التي تطالهن بين الحين والآخر من قبل إدارة حراسة السجن. والخميس الفائت، اقتحمت عناصر حوثية (رجالية ونسائية) عنابر النزيلات واعتدت عليهن بالضرب واحتجزت بعضهن في زنازين انفرادية.

فيما نقلت ثلاث منهن إلى صنعاء، وذلك على خلفية قيامهن باحتجاجات طالبن فيها بتحسين ظروف السجن ورحيل مدير السجن الحوثي “رضوان سنان”. وبين الفينة والأخرى تشهد إصلاحية إب المركزية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي احتجاجات داخلية للمطالبة بتحسين ظروف السجن وللتنديد بالانتهاكات الحوثية، تُقابل بإجراءات قمعية من قبل المليشيا دفعت ببعضهم إلى الانتحار.