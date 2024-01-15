آخر الاخبار

عاجل : وزارة الدفاع تعقد أول جلساتها لمحاكمة 550 متهما حوثيا منضويا في تنظيم يتزعمه المتهم المحكوم عليه بالاعدام عبدالملك الحوثي فضح كذبة الصناعات الصاروخية الحوثية .. تقرير عسكري يكشف عن ترسانة الحوثيين من الأسلحة الإيرانية المهربة وفاة مغترب يمني في السعودية بحادث عرضي نزيلتان حاولتا الانتحار في السجن المركزي بمحافظة إب .والسبب مليشيا الحوثي تستهدف منطقة جحاف بالضالع بصاروخ باليستي ناقلات نفط تتجنب البحر الأحمر بعد ضربات أمريكية على اليمن تحالف جديد بين السعودية والصين في توقيع اتفاقية جديدة الإمارات تحصد فوراً ثمينا م هونغ كونغ البحرين يفاجئ جمهورة في بداية متعثرة ل كأس آسيا الكشف ع دواء واحد يمكن أن يعالج اثنين من الأمراض القاتلة في العالم

مليشيا الحوثي تستهدف منطقة جحاف بالضالع بصاروخ باليستي

الإثنين 15 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
عدد القراءات 294

استهدفت مليشيا الحوثي ظهر يوم الاثنين منطقة جحاف بالضالع بصاروخ باليستي . وقال سكان محليون، ان مليشيا الحوثي اطلقت صاروخ بالستي من مناطق سيطرتها .

وأشار السكان ان الانفجار هز المنطقة بشكل كبير وان الصاروخ سقط في منطقة غير آهلة بالسكان ولا توجد أي إصابات ولكنه سبب حالة من الذعر والهلع بين أوساط المواطنين.

إقراء أيضاً
عاجل : وزارة الدفاع تعقد أول جلساتها لمحاكمة 550 متهما حوثيا منضويا في تنظيم يتزع
فضح كذبة الصناعات الصاروخية الحوثية .. تقرير عسكري يكشف عن ترسانة الحوثيين من ال
نزيلتان حاولتا الانتحار في السجن المركزي بمحافظة إب .والسبب
ناقلات نفط تتجنب البحر الأحمر بعد ضربات أمريكية على اليمن
اعلام الجيش الوطني يقول أن الحوثيين استهدفوا منطقة سكنية بصاروخ باليستي
الاعلان عن فقدان اثنين من قوات البحرية الأمريكية في خليج عدن.. واشنطن بوست تكشف
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول