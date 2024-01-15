مليشيا الحوثي تستهدف منطقة جحاف بالضالع بصاروخ باليستي

الإثنين 15 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 294

استهدفت مليشيا الحوثي ظهر يوم الاثنين منطقة جحاف بالضالع بصاروخ باليستي . وقال سكان محليون، ان مليشيا الحوثي اطلقت صاروخ بالستي من مناطق سيطرتها .

وأشار السكان ان الانفجار هز المنطقة بشكل كبير وان الصاروخ سقط في منطقة غير آهلة بالسكان ولا توجد أي إصابات ولكنه سبب حالة من الذعر والهلع بين أوساط المواطنين.