مليشيا الحوثي تستهدف منطقة جحاف بالضالع بصاروخ باليستي

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استهدفت مليشيا الحوثي ظهر يوم الاثنين منطقة جحاف بالضالع بصاروخ باليستي . وقال سكان محليون، ان مليشيا الحوثي اطلقت صاروخ بالستي من مناطق سيطرتها .
وأشار السكان ان الانفجار هز المنطقة بشكل كبير وان الصاروخ سقط في منطقة غير آهلة بالسكان ولا توجد أي إصابات ولكنه سبب حالة من الذعر والهلع بين أوساط المواطنين.