ناقلات نفط تتجنب البحر الأحمر بعد ضربات أمريكية على اليمن

الإثنين 15 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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حولت ست ناقلات نفط جديدة على الأقل مسارها بعيدا عن جنوب البحر الأحمر يوم الاثنين مع تزايد الاضطرابات في هذا الممر الحيوي لإمدادات الطاقة بعد الضربات التي قادتها الولايات المتحدة على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن.

وأظهرت بيانات من إل.إس.إي.جي وكبلر عن تتبع السفن أن ست ناقلات نفط أخرى على الأقل حولت مسارها بعيدا عن جنوب البحر الأحمر أو توقفت قبل دخوله منذ مطلع الأسبوع.

ويصل بذلك إجمالي عدد حالات اضطرابات الشحن التي أحصتها رويترز إلى إجمالي 15 حالة على الأقل منذ الضربات التي قادتها الولايات المتحدة على مواقع للحوثيين في اليمن الأسبوع الماضي. وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات من الجو والبحر على أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن ردا على هجمات الحركة على السفن في البحر الأحمر.

وتستهدف مليشيا الحوثي السفن التجارية منذ أواخر العام الماضي بهجمات تقول الجماعة إنها بغرض دعم الفلسطينيين في ظل حرب تدور رحاها بين إسرائيل وحماس، وركزت الهجمات على منطقة مضيق باب المندب.

وفي علامة أخرى على التصعيد، استولت إيران يوم الخميس على ناقلة تحمل خاما عراقيا وكانت متجهة إلى تركيا.

ووقع هذا الحادث بالقرب من مضيق هرمز، بين عمان وإيران، وهو ممر شحن حيوي آخر للتجارة العالمية.

وشوهدت الناقلات تويا وديانا-آي وستولت زولو ونافيجيت برايد إل.إتش.جيه وهي تستدير في منتصف الرحلة لتجنب البحر الأحمر بين الساعة 0300 و0730 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة، وفقا لبيانات تتبع السفن من الشركتين. وأظهرت البيانات أن إحداها وهي تويا، ناقلة الخام الضخمة القادرة على حمل ما يصل إلى مليوني برميل من النفط، كانت فارغة.

أما السفن الثلاث الأخرى فهي ناقلات وقود. وارتفعت أسعار النفط بما يزيد على ثلاثة دولارات للبرميل بما يوازي أكثر من أربعة بالمئة بحلول الساعة 1144 بتوقيت جرينتش وفاق سعر تداول برنت 80 دولارا بسبب المخاطر الجيوسياسية المرتفعة.

وارتفعت أسعار النفط بنحو ثلاثة بالمئة بحلول الساعة 1325 بتوقيت جرينتش بعد أن سجلت زيادة أكبر في وقت سابق من الجلسة مع بلوغ خام برنت أكثر 80 دولارا. وقالت رابطة ناقلات النفط (إنترتانكو) في مذكرة وزعتها على أعضائها إن القوات البحرية المشتركة،وهي شراكة بحرية متعددة الجنسيات تقودها الولايات المتحدة من البحرين، تحذر كل السفن "بالابتعاد لمسافة كبيرة عن باب المندب".

وأضافت إنترتانكو في المذكرة التي اطلعت عليها رويترز "من المتوقع أن تستمر فترة التهديد لعمليات الشحن بضعة أيام".