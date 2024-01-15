البحرين يفاجئ جمهورة في بداية متعثرة ل كأس آسيا

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استهل المنتخب البحريني مشواره في نهائيات بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023، بخسارة مؤثرة أمام نظيره الكوري الجنوبي (1-3) في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين.
افتتح الكوري الجنوبي إن بيوم هوانغ التسجيل "للشمشون" في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول.
بينما تكفل زميله كانغ إن لي بإحراز الهدفين الآخرين، عند الدقيقتين (56، 69).
بينما سجل المهاجم البحريني عبد الله دعيج الحشاش هدف بلاده الوحيد في الدقيقة 51 من عمر المباراة التي جرت على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.
كاس اسيا 2023 م : كوريا الجنوبية 1 - 1 البحرين هدف عبدالله الحشاش #كوريا_الجنوبيه_البحرين
وحصد منتخب كوريا الجنوبية نقاط المباراة الثلاث وتصدر قائمة المجموعة الخامسة (E)، التي تضم أيضا منتخبي الأردن وماليزيا، اللذين يلتقيان في وقت لاحق من اليوم أيضا