جهاز مبتكر يشحن هاتفك خلال 7 ثوان فقط

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طورت شركة تكنولوجيا قطرية جهازا يقوم بإعادة شحن الهاتف المحمول بالكامل في سبع ثوان.
ويُطلق على الجهاز المنزلي اسم Swapery، وهو يوزع حزم بطاريات خفيفة الوزن تلتصق مغناطيسيا بالجزء الخلفي من الهاتف وتتصل بمنفذ الشحن الموجود على الجانب السفلي من الهاتف.
وتزن كل حزمة بطارية تقريبا نفس وزن بطاريتي AA، وهي متوافقة مع جميع الهواتف الذكية.
ويقوم المستخدمون بإدخال هواتفهم في Swapery، الذي يقوم تلقائيا بإزالة البطارية المستخدمة واستبدالها بأخرى مشحونة بالكامل.
ويمكن للجهاز، الذي من المتوقع أن يكلف حوالي 180 جنيها إسترلينيا، أن يحمل خمس مجموعات بطاريات مشحونة في وقت واحد، وهو ما يقول صانعوه إنه مثالي للعائلة.
ويقول علي صلاح، مبتكر Swapery: "تستنفذ بطارية الهواتف الذكية الحديثة بسرعة كبيرة ومن السهل أن تنسى شحنها.
مع أجهزتنا، لن تحتاج إلى القلق بشأن تذكر شحن هاتفك قبل النوم أو التعامل مع كابلات الشحن مرة أخرى".