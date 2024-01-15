اعلام الجيش الوطني يقول أن الحوثيين استهدفوا منطقة سكنية بصاروخ باليستي

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قال اعلام الجيش الوطني ان مليشيات الحوثي استهدفت، اليوم الاثنين، منطقة سكنية غربي محافظة الضالع بصاروخ بالستي.
ونقل سبتمبر نت عن مصادر محلية قولها إن المليشيات استهدفت صاروخ بالستي قرية الجدس، في منطقة المضباع، التابعة لمديرية جحاف.
واوضحت المصادر أن الصاروخ البالستي سقط مابين قريتي الجدس ومشابب بني سعيد.
وأشارت المصادر إلى أن المليشيات أطلقت الصاروخ من مواقع تمركزها في قرية الجعيفري، بمديرية جبن، شمالي شرق محافظة الضالع.
ولم تشير المصادر الى وقوع خسائر بشرية او مادية، فيما ترجح مصادر مأرب برس ان تكون الحادثة نتيجة عملية اطلاق فاشلة للصاروخ.