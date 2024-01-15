اقرار مواعيد مباريات المربع الذهبي والنهائي للدوري اليمني بنظام الذهاب والإياب

الإثنين 15 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- عاصم النهمي

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اقرت اللجنة الاشرافية على المربع الذهبي لدوري الدرجة الأولى في اليمن اقامة المربع الذهبي بنظام الذهاب والإياب في حضرموت وصنعاء وعلى النحو التالي :

السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤

شعب حضرموت × أهلي صنعاء

ملعب بارادم الساعة ٣ عصرا

الأحد ٢٨ يناير ٢٠٢٤

تضامن حضرموت × وحدة صنعاء

ملعب بارادم الساعة ٣ عصرا

الإياب

الأحد ٤ فبراير ٢٠٢٤

اهلي صنعاء × شعب حضرموت ٣ عصرا

الاثنين ٥ فبراير ٢٠٢٤

وحدة صنعاء × تضامن حضرموت ٣ عصرا

الملعب يحدد في وقت لاحق

كما اقرت اللجنة اقامة المباراة النهائية والمباراة الترتيبية في أمانة العاصمة على النحو الآتي :

مباراة المركز الثالث والرابع

الخميس ٨ /٢ /٢٠٢٤

النهائي

السبت ١٠ / ٢ / ٢٠٢٤

واقرت اللجنة الاحتكام لركلات الترجيح في حالة تعادل الفريقين ذهابا وايابا بأي نتيجة .