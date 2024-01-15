تهديد آخر لا يقل خطورة عن الغارات لسكان قطاع غزة اقرار مواعيد مباريات المربع الذهبي والنهائي للدوري اليمني بنظام الذهاب والإياب الاعلان عن فقدان اثنين من قوات البحرية الأمريكية في خليج عدن.. واشنطن بوست تكشف المهمة التي كانوا فيها الضربات على اليمن لم تستهدف الحوثيين فقط.. مصادر تكشف عن تداعيات ونتائج اخرى للقصف بريطانيا تكشف متى ستوجه ضربات جديدة للحوثيين وتقول أن ''العالم يذهب نحو مرحلة أخطر'' قصة مذهلة ومغامرة ناجحة.. من مديرة مبيعات أسترالية إلى عرش للدنمارك قد تغير طريقة الموجهات والحرب القادمة.. المانيا ترسل قوات عسكرية ضخمة إلى البحر الأحمر ما الذي يحدث البحر يبتلع القوات البحرية .. الإعلان عن اختفاء جنديين في البحرية الأميركية بخليج عدن بعد 100 يوم من المعارك الضارية.. صحيفة إسرائيلية مشهورة تكشف أوضاع غالبية قادة حماس ومقاتليها كأس إفريقيا.. منتخب الرأس الأخضر يصعق غانا
اقرت اللجنة الاشرافية على المربع الذهبي لدوري الدرجة الأولى في اليمن اقامة المربع الذهبي بنظام الذهاب والإياب في حضرموت وصنعاء وعلى النحو التالي :
السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤
شعب حضرموت × أهلي صنعاء
ملعب بارادم الساعة ٣ عصرا
الأحد ٢٨ يناير ٢٠٢٤
تضامن حضرموت × وحدة صنعاء
ملعب بارادم الساعة ٣ عصرا
الإياب
الأحد ٤ فبراير ٢٠٢٤
اهلي صنعاء × شعب حضرموت ٣ عصرا
الاثنين ٥ فبراير ٢٠٢٤
وحدة صنعاء × تضامن حضرموت ٣ عصرا
الملعب يحدد في وقت لاحق
كما اقرت اللجنة اقامة المباراة النهائية والمباراة الترتيبية في أمانة العاصمة على النحو الآتي :
مباراة المركز الثالث والرابع
الخميس ٨ /٢ /٢٠٢٤
النهائي
السبت ١٠ / ٢ / ٢٠٢٤
واقرت اللجنة الاحتكام لركلات الترجيح في حالة تعادل الفريقين ذهابا وايابا بأي نتيجة .