آخر الاخبار

تهديد آخر لا يقل خطورة عن الغارات لسكان قطاع غزة اقرار مواعيد مباريات المربع الذهبي والنهائي للدوري اليمني بنظام الذهاب والإياب الاعلان عن فقدان اثنين من قوات البحرية الأمريكية في خليج عدن.. واشنطن بوست تكشف المهمة التي كانوا فيها الضربات على اليمن لم تستهدف الحوثيين فقط.. مصادر تكشف عن تداعيات ونتائج اخرى للقصف بريطانيا تكشف متى ستوجه ضربات جديدة للحوثيين وتقول أن ''العالم يذهب نحو مرحلة أخطر'' قصة مذهلة ومغامرة ناجحة.. من مديرة مبيعات أسترالية إلى عرش للدنمارك قد تغير طريقة الموجهات والحرب القادمة.. المانيا ترسل قوات عسكرية ضخمة إلى البحر الأحمر ما الذي يحدث البحر يبتلع القوات البحرية .. الإعلان عن اختفاء جنديين في البحرية الأميركية بخليج عدن بعد 100 يوم من المعارك الضارية.. صحيفة إسرائيلية مشهورة تكشف أوضاع غالبية قادة حماس ومقاتليها كأس إفريقيا.. منتخب الرأس الأخضر يصعق غانا

اقرار مواعيد مباريات المربع الذهبي والنهائي للدوري اليمني بنظام الذهاب والإياب

الإثنين 15 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- عاصم النهمي
عدد القراءات 223
 

اقرت اللجنة الاشرافية على المربع الذهبي لدوري الدرجة الأولى في اليمن اقامة المربع الذهبي بنظام الذهاب والإياب في حضرموت وصنعاء وعلى النحو التالي :

السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤

شعب حضرموت × أهلي صنعاء

ملعب بارادم الساعة ٣ عصرا 

الأحد ٢٨ يناير ٢٠٢٤

تضامن حضرموت × وحدة صنعاء

ملعب بارادم الساعة ٣ عصرا  

الإياب 

الأحد ٤ فبراير ٢٠٢٤

اهلي صنعاء × شعب حضرموت ٣ عصرا 

الاثنين ٥ فبراير ٢٠٢٤

وحدة صنعاء × تضامن حضرموت ٣ عصرا 

الملعب يحدد في وقت لاحق 

كما اقرت اللجنة اقامة المباراة النهائية والمباراة الترتيبية في أمانة العاصمة على النحو الآتي : 

مباراة المركز الثالث والرابع 

الخميس ٨ /٢ /٢٠٢٤

النهائي

السبت ١٠ / ٢ / ٢٠٢٤

 واقرت اللجنة الاحتكام لركلات الترجيح في حالة تعادل الفريقين ذهابا وايابا بأي نتيجة .

إقراء أيضاً
كأس إفريقيا.. منتخب الرأس الأخضر يصعق غانا
أغلى المنتخبات العربية لكرة القدم.. تعرف على الترتيب
ريال مدريد يهين برشلونة برباعية في السعودية ويتوج بـ السوبر الإسباني
نائب فرنسي: على غرار روسيا ينبغي حرمان “إسرائيل” من رفع علمها في الأولمبياد
كان الكوت ديفوار.. مصر تنجو من الهزيمة أمام الموزمبيق
الريال يكتسح برشلونة برباعية نارية ويتوج بـ "السوبر الإسباني" من الرياض
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول