الاعلان عن فقدان اثنين من قوات البحرية الأمريكية في خليج عدن.. واشنطن بوست تكشف المهمة التي كانوا فيها

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أعلنت صحيفة "واشنطن بوست" فقدان اثنين من قوات البحرية الأمريكية بخليج عدن، أثناء عملية بحث عن أسلحة إيرانية مشتبه في توجهها إلى مسلحين في اليمن.
وأوضحت الصحيفة أن مسؤولين أمريكيين مطلعين قالوا، الأحد، إن جنديين من البحرية الأمريكية فقدا أثناء فشل عملية صعودهما على متن سفينة قرب سواحل الصومال الأسبوع الماضي، أثناء بحثهما عن أسلحة إيرانية.
وأوضح المسؤولون أن الحادثة وقعت، الخميس، في خليج عدن، دون الحديث عن وضع البحارة، وما إذا تم العثور على أي أسلحة إيرانية الصنع.
وأشار المسؤولون إلى استمرار عمليات البحث والإنقاذ في مياه خليج عدن.