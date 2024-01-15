الضربات على اليمن لم تستهدف الحوثيين فقط.. مصادر تكشف عن تداعيات ونتائج اخرى للقصف

الإثنين 15 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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بعد أن شنت القوات الأميركية والبريطانية عشرات الضربات الجوية على جماعة الحوثي في اليمن، أدى التصعيد في المنطقة إلى نتائج أخرى.

فقد تعرقل مرور ما لا يقل عن 4 ناقلات للغاز الطبيعي المسال مطلع الأسبوع، ووفقا لبيانات تتبع السفن من إل.إس.إي.جي.

وتم تحميل ناقلات الغارية والحويلة والنعمان في رأس لفان في قطر، والتي كان من المفترض أن تتجه إلى قناة السويس لكنها توقفت قبالة ساحل عمان في 14 يناير كانون الثاني.

كما توقفت الركيات يوم 13 يناير/كانون الثاني في طريقها بالبحر الأحمر.

بدوره، أفاد مصدر مطلع على الأمر، بأنها فترة توقف للحصول على المشورة الأمنية، فإذا ظل المرور عبر البحر الأحمر غير آمن فستمر الناقلات عبر رأس الرجاء الصالح، وفقا لـ"رويترز".

كما أكد المصدر أن الأمر لا يتعلق بوقف الإنتاج.

فيما لم يصدر مكتب الإعلام الدولي لدولة قطر أو شركة قطر للطاقة أي تعليق أو تأكيد.

يشار إلى أنه يتعين على السفن التي تتجنب قناة السويس أن تدور حول القارة الإفريقية من خلال طريق رأس الرجاء الصالح.

وأتت هذه المتسجدات بعدما شنت القوات الأميركية والبريطانية ضربات عبر الجو والبحر على اليمن الأسبوع الماضي، ردا على هجمات نفذتها جماعة الحوثي على سفن في البحر الأحمر وهو ممر ملاحي حيوي للتجارة العالمية.

كما ارتفعت أسعار النفط 1% يوم الجمعة عقب الضربات، إلا أنها استقرت اليوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لأي انقطاع في إمدادات النفط أو الغاز في الشرق الأوسط.