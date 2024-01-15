كأس إفريقيا.. منتخب الرأس الأخضر يصعق غانا

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فجر منتخب الرأس الأخضر مفاجأة مدوية بالفوز على نظيره الغاني بنتيجة 2 - 1 مساء الأحد في الجولة الأولى بالمجموعة الثانية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.
تقدم منتخب الرأس الأخضر بهدف سجله غاميرو مونتيرو في الدقيقة 17، وأدرك ألكسندر دجوكو التعادل للنجوم السوداء في الدقيقة 56.
وفي الدقيقة 92 سجل غاري رودريغيز الهدف الثاني للرأس الأخضر ليهدي منتخب بلاده صدارة المجموعة ويعزز من فرصه في التأهل لدور الـ16.
وكانت منافسات المجموعة بدأت بتعادل مثير بين منتخبي مصر وموزمبيق بنتيجة 2-2 في وقت سابق يوم الأحد.
وفي الجولة الثانية سيلتقي منتخبا مصر وغانا يوم الخميس المقبل، بينما سيلعب منتخب الرأس الأخضر ضد موزمبيق في اليوم التالي