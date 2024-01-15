ريال مدريد يهين برشلونة برباعية في السعودية ويتوج بـ السوبر الإسباني

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توج فريق ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني، غقب فوزه الكاسح (4-1) في النهائي على غريمه التقليدي برشلونة، في "الكلاسيكو" الذي جمع بينهما على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية.
وافتتح الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيو التسجيل للمهرجان التهديفي لريال مدريد، في الدقيقة السابعة من بداية المباراة بعدما انفرد بحارس برشلونة. وعاد بعدها فينيسيوس في الدقيقة “11” من الشوط الأول ليسجل الهدف الثاني لصالح ريال مدريد، بعد عرضية أرضية من زميله رودريجو جوس، ليتابعها بسهولة في الشباك.
وقلص المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الفارق لصالح برشلونة في الدقيقة 33 من عمر اللقاء، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.
وبعدها بـ 6”دقائق فقط، عاد نجم المباراة الأول فينيسيوس جونيور ليسجل الهدف الثالث له ولفريقه ريال مدريد، من ركلة جزاء حصل عليها بعد خطأ من المدافع أراوخو ضده.
وتواصلت سيطرة ريال مدريد في الشوط الثاني، حتى تمكن المهاجم البرازيلي رودريجو جوس من تسجيل الهدف الرابع للفريق الملكي في الدقيقة “64” من عمر اللقاء.
وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 71 من المواجهة، البطاقة الحمراء للمدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو، بسبب تدخله العنيف على الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور.
بهذا الانتصار، توج الملكي بلقب السوبر للمرة 13 في تاريخه، ليصبح على بعد لقب وحيد من برشلونة الأكثر تتويجا بالبطولة