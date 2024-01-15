كتائب العز الإسلامية ... لاعب مجهول في جنوب لبنان يشعل حرب طاحنة مع الجيش الإسرائيلي،

الإثنين 15 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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برز لاعب مجهول جديد على خط المعارك المفتوحة في جنوب لبنان، إذ أعلن تنظيم سمى نفسه «كتائب العز الإسلامية» تنفيذ عملية أمس في مزارع شبعا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تصدى للمجموعة وقتل عناصرها الثلاثة، فيما أصيب 5 جنود إسرائيليين بحالات متفاوتة، نقلوا على أثرها لتلقي العلاج في المستشفى.

وقال الفصيل إن مقاتليه نفذوا الهجوم فجر الأحد على موقع رويسات العلم في مزارع شبعا، وقتل 3 عناصر، فيما عاد اثنان سالمين إلى مواقعهما.

وقال في بيان إن العملية جاءت رداً على استهداف مجموعة رصد في المنطقة نفسها الجمعة.

وهذا التنظيم الجديد يُسمع به للمرة الأولى في لبنان ولم يعلن أي طرف عن هويته، وما إذا كان لبنانياً أو فلسطينياً أو غير ذلك.

وقالت مصادر أمنية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن هذا «الفصيل لا يزال غامضاً، وليست هناك أدنى معلومات حتى مساء الأحد عنه».

وفي ظل الغموض الذي يلف الإعلان، قال خبير لبناني مواكب لتطورات الجنوب: «لو كانت هناك نية للإعلان عن الجهة، لكان تم تبني العملية، وهو ما لم يجرِ حتى الآن.

والغموض ينسحب أيضاً على كيفية وصول البيان إلى مجموعات (واتساب) و(تلغرام) التي تم تداوله عبرها».

إلى ذلك، أقفل أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله مسارات الحل الدبلوماسي لإيقاف القتال، إذ قال إن «جبهة لبنان وُجِدَت من أجل دعم وإسناد غزّة ووقف العدوان عليها...

وحين يقف العدوان عندئذ لكل حادثٍ حديث».

وسخر نصرالله من التهديدات الإسرائيلية بشنّ حرب واسعة على لبنان بالقول: «يهددوننا بالألوية (التعبانة) والمرعوبة والمهزومة في شمال غزة فـ(يا أهلاً ومرحباً