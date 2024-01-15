شاهد .. التحام مقاتلي القسام مع جنود وآليات جيش الاحتلال وسط غزة

الإثنين 15 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 198

في اليوم الـ100 لبدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد توثق انتشار عناصرها واشتباكهم مع قوات الاحتلال الإسرائيلية.



وقالت كتائب القسام في بيان: “مشاهد من التحام مجاهدي القسام مع جنود وآليات العدو في مخيم البريج وسط قطاع غزة”.

وسبق هذه المشاهد، مقاطع فيديو نشرتها القسام أيضاً لقصف بلدة أسدود في غلاف غزة برشقة صاروخية، حيث قالت: “إنها قصفت أسدود برشقة صاروخية من طراز (مقادمة إم 57) ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.

ومساء اليوم، قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس: إن الكتائب استهدفت وأخرجت 1000 آلية عسكرية إسرائيلية خلال 100 يوم من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكشف أبو عبيدة أن كتائب القسام كبدت ولا تزال تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر باهظة تفوق كلفتها ما تكبده في 7 أكتوبر، في اشارة إلى عملية “طوفان الأقصى”.

وأشار إلى أن “جل ما استهدفنا به العدو من ذخائر وأسلحة من الصناعة العسكرية لكتائب القسام”، مؤكداً أن معركة طوفان الأقصى هي معركة الوطن الفلسطيني يقاتل فيها الشعب والمقاومة في خندق واحد.

والجدير ذكره أن العمليات الحربية والاشتباكات ما زالت مستمرة بمختلف المحاور لليوم الـ100 من الحرب في قطاع غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع عدد الضحايا والمصابين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، إلى 23968 شهيدا و60582 مصاباً منذ 7 أكتوبر العام الماضي.