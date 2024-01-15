شاهد .. التحام مقاتلي القسام مع جنود وآليات جيش الاحتلال وسط غزة جهاز غريب" يتيح التحكم في أجهزة الكمبيوتر باستخدام لسانك! قاربت الـ24 ألف شهيد.. الاحتلال الإسرائيلي يصعّد عدوانه على غزة العدوان على غزة يهوي بميزانية كيان الاحتلال للهاوية خبير عسكري: الضربة الأمريكية على الحوثيين لم تكن «مفاجئة» لهذا السبب الخارجية الأمريكية: كل شبر من قطاع غزة أرض فلسطينية نائب فرنسي: على غرار روسيا ينبغي حرمان “إسرائيل” من رفع علمها في الأولمبياد كان الكوت ديفوار.. مصر تنجو من الهزيمة أمام الموزمبيق الريال يكتسح برشلونة برباعية نارية ويتوج بـ "السوبر الإسباني" من الرياض حديث حوثي عن ضربة أميركية في الحديدة وواشنطن تعلق
كشف باحثون عن جهاز غريب يشبه الدرع المطاطي في مؤتمر التكنولوجيا CES في لاس فيغاس، يسمح لك بالتحكم في الأجهزة من خلال حركة لسانك فقط.
وكشف عن MouthPad لأول مرة في العام الماضي، ولكن تم عرضه في معرض CES هذا الأسبوع.
ويمكن مزامنة الجهاز عبر البلوتوث مع مجموعة من الأجهزة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية. وبمجرد توصيل الجهاز، يمكنك بعد ذلك التحكم فيه بلسانك.
ويرسل MouthPad الأوامر عبر البلوتوث إلى الجهاز المتصل، ويترجمها إلى حركات المؤشر والنقرات.
وقالت الشركة المؤسسة للمشروع Augmental: "نحن لا نعيد اختراع فأرة الكمبيوتر فحسب، بل نعيد صياغة التجربة الإنسانية".
وبينما تم تصميم MouthPad في الأصل للأشخاص الذين يعانون من الشلل الرباعي والتحكم المحدود في اليد، تقول شركة Augmental إن نطاقها يمتد إلى ما هو أبعد من هذه الحالات.
وأضافت: "الهدف هو توسيع نطاق MouthPad بحيث يمكن استخدامها من قبل أكبر عدد ممكن من الناس، ما يسمح للأشخاص بتنفيذ المهام اليومية بدون استخدام اليدين والاستمتاع بالتحكم الرقمي بسهولة واستقلالية أكبر".