آخر الاخبار

شاهد .. التحام مقاتلي القسام مع جنود وآليات جيش الاحتلال وسط غزة جهاز غريب" يتيح التحكم في أجهزة الكمبيوتر باستخدام لسانك! قاربت الـ24 ألف شهيد.. الاحتلال الإسرائيلي يصعّد عدوانه على غزة العدوان على غزة يهوي بميزانية كيان الاحتلال للهاوية خبير عسكري: الضربة الأمريكية على الحوثيين لم تكن «مفاجئة» لهذا السبب الخارجية الأمريكية: كل شبر من قطاع غزة أرض فلسطينية نائب فرنسي: على غرار روسيا ينبغي حرمان “إسرائيل” من رفع علمها في الأولمبياد كان الكوت ديفوار.. مصر تنجو من الهزيمة أمام الموزمبيق الريال يكتسح برشلونة برباعية نارية ويتوج بـ "السوبر الإسباني" من الرياض حديث حوثي عن ضربة أميركية في الحديدة وواشنطن تعلق

جهاز غريب" يتيح التحكم في أجهزة الكمبيوتر باستخدام لسانك!

الإثنين 15 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 177

 

كشف باحثون عن جهاز غريب يشبه الدرع المطاطي في مؤتمر التكنولوجيا CES في لاس فيغاس، يسمح لك بالتحكم في الأجهزة من خلال حركة لسانك فقط.

 

وكشف عن MouthPad لأول مرة في العام الماضي، ولكن تم عرضه في معرض CES هذا الأسبوع.

ويمكن مزامنة الجهاز عبر البلوتوث مع مجموعة من الأجهزة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية. وبمجرد توصيل الجهاز، يمكنك بعد ذلك التحكم فيه بلسانك.

ويرسل MouthPad الأوامر عبر البلوتوث إلى الجهاز المتصل، ويترجمها إلى حركات المؤشر والنقرات.

وقالت الشركة المؤسسة للمشروع Augmental: "نحن لا نعيد اختراع فأرة الكمبيوتر فحسب، بل نعيد صياغة التجربة الإنسانية".

وبينما تم تصميم MouthPad في الأصل للأشخاص الذين يعانون من الشلل الرباعي والتحكم المحدود في اليد، تقول شركة Augmental إن نطاقها يمتد إلى ما هو أبعد من هذه الحالات.

وأضافت: "الهدف هو توسيع نطاق MouthPad بحيث يمكن استخدامها من قبل أكبر عدد ممكن من الناس، ما يسمح للأشخاص بتنفيذ المهام اليومية بدون استخدام اليدين والاستمتاع بالتحكم الرقمي بسهولة واستقلالية أكبر".

إقراء أيضاً
هواوي تكشف عن واحدة من أكثر السيارات العائلية فخامة وتطورا
تحمل رفاتا وحمضا ونوويا لرؤساء أمريكيين.. مركبة بيريغرين التي فشلت بالهبوط
توقيع مذكرات تفاهم لتأهيل عدد ثلاثة ألف مستهدف لسوق العمل بمأرب
تطورات مذهلة وجديدة في الهواتف الذكية.. تصلح نفسها وتشحن بالطاقة الشمسية
هذه 5 من أبرز التقنيات في الروبوتات التي تتطور بسرعة لتشبه الإنسان
علاج جديد لأخطر أشكال سرطان الجلد
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة علوم وتكنولوجيا

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول