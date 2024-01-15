قاربت الـ24 ألف شهيد.. الاحتلال الإسرائيلي يصعّد عدوانه على غزة

الإثنين 15 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23968 شهيدا و 60582 مصابا 70 % منهم أطفال ونساء منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني في الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الأحد، أن 125 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 265 آخرون خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن الاحتلال ارتكب 11 مجزرة.

وأكّد المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، أن العدوان الإسرائيلي دخل الـ 100 يوم، مشيرا إلى أن الكيان تعمد مسح الأحياء السكنية وتدمير المنظومة الصحية وبنيتها التحتية

وفي الـ100، استشهد 337 كادرا صحيا فيما اعتقل 99 آخرين في ظروف قاسية، حسب المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة.

وقال أشرف القدرة إنّ الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف 150 مؤسسة صحية وإخراج 30 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة وتدمير 121 سيارة إسعاف، مشيرا إلى أن ارتكب أكثر من 2000 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة.

وأوضح المسؤول الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي أجبر- تحت القصف والتدمير- نحو 2 مليون فلسطيني على النزوح في ظروف قاسية وخطر المجاعة وانتشار الأمراض والأوبئة، مؤكدا أن المجتمع الدولي فشل في توفير ممر إنساني آمن يضمن تدفق المساعدات الطبية وخروج الجرحى بعيدا عن قيود الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق من اليوم، أكّد المرصد الأورومتوسطي الأرقام التي تعرضها حكومة غزة، مشيرا إلى أنّ 100 ألف فلسطيني بين شهيد ومفقود وجريح في اليوم الـ100 من حرب الإبادة الجماعية التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأوضح المرصد في بيان أصدره، اليوم الأحد، أنّ الكيان الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب مروّعة راح ضحيتها ما معدّله 1000 فلسطيني من القطاع يوميا، مشيرا إلى أنّها أكثر إحصائية دموية في التاريخ الحديث للحروب.

وتابع بيان المرصد: “نحو 92% من الضحايا في غزة من المدنيين بمن في ذلك 12345 طفلا، و6471 امرأة و295 عاملا في المجال الصحي و41 من عناصر الدفاع المدني و113 صحفيا”.

ويقول مراقبون وتقارير دولية إنّ الاحتلال يمارس أعمالا عدائية وجرائم حرب ضد الإنسانية في قطاع غزة، مشيرين إلى أنّ القتل الممنهج واستهداف الملاجئ ومنع دخول المساعدات الطبية والغذائية جزء من مخطّط إسرائيلي لإبادة السكان.

وفي 29 ديسمبر الماضي، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتّهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة الذي يتعرّض لحرب شرسة منذ أكثر من 3 أشهر.