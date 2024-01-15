العدوان على غزة يهوي بميزانية كيان الاحتلال للهاوية

الإثنين 15 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أظهرت مسودة معدّلة لميزانية 2024 في الكيان الإسرائيلي، أنّ عجز الميزانية من المتوقّع أن يرتفع من 2.25% إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.

وسيبدأ وزراء في الحكومة في وقت لاحق من اليوم الأحد، مناقشة ميزانية معدّلة ستتضمّن إنفاقا كبيرا لتمويل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ومن المتوقّع إجراء تصويت عليها صباح غد الاثنين.

ووفقا لمسودة الميزانية، ستؤدّي الحرب على القطاع التي بدأت في السابع من أكتوبر إلى تراجع النمو الاقتصادي للعام الجاري بمقدار 1.1 نقطة مئوية بعد خسائر متوقّعة قدرها 1.4 نقطة مئوية العام الماضي.

ويقدّر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيقل (40.25 مليار دولار) في الفترة 2023-2024 بافتراض انتهاء القتال المكثّف في الربع الأول من العام. وفي وقت سابق، سجّلت ميزانية الاحتلال عجزا كبيرا وغير مسبوق، بفعل عمليات الصرف الهائلة التي صاحبت العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر.

وسجّل الاحتلال عجزا في ميزانية 2023، ليبلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 77.5 مليار شيكل (20.7 مليار دولار)، بعد أن كانت سجّلت فائضا طفيفا في 2022