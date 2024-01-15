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خبير عسكري: الضربة الأمريكية على الحوثيين لم تكن «مفاجئة» لهذا السبب

الإثنين 15 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة
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قال الدكتور محمد الحربي، الخبير العسكري والاستراتيجي المصري ، إن الضربات الأمريكية الأخيرة على مواقع الحوثيين في الساحل الغربي لليمن ومنشآت الرادار والصواريخ تعبر عن رسالة شديدة اللهجة لإيران وأذرعها في المنطقة، وتهدف إلى كبح جماحهم ومنعهم من استهداف الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وأكد الحربي، خلال مداخلة "سكايب" بقناة "القاهرة الإخبارية"، في برنامج "ملف اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية آية لطفي، على أن الضربات الأمريكية على الحوثيين في اليمن لم تكن "مفاجئة"، والدليل على ذلك أن حاملة الطائرات آيزنهاور تحركت من سواحل الشرق الأوسط إلى خليج عدن.

وتابع أن قواعد الاشتباك في البحر الأحمر ما زالت تحت السيطرة، ولكنها قد تتطور إذا استمر الحوثيون في تهديد الملاحة في هذه المنطقة الاستراتيجية، واعتبر أن الضربات الحالية هي خطوة مبدئية، تلمح إلى أن الضربة القادمة ستكون أشد حدة وأوسع نطاقا وأعمق تأثيرا، وقد تشمل ليس فقط الحوثيين، بل أيضا إيران نفسها.

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