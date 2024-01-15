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الخارجية الأمريكية: كل شبر من قطاع غزة أرض فلسطينية

الإثنين 15 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة
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قال سامويل وربيرج، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إنه لا بدّ من الحوار مع حلفاء المنطقة حول مستقبل ما بعد الحرب في قطاع غزة.

وأضاف وربيرج، خلال مداخلة له مع فضائيّة "القاهرة الإخبارية"، أن أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، سيستمع خلال زيارته إلى تل أبيب إلى الرؤية الإسرائيلية لإنهاء الحرب في غزة.

وشدد متحدث الخارجية الأمريكية على دعوة بلاده إلى حماية المدنيين في غزة، والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر منذ قرابة 3 أشهر.

نوه "وربيرج" إلى أن الشعب الفلسطيني وحده هو مَن يقرر مستقبل قطاع غزة بعد الحرب، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة تعتبر كل شبر من قطاع غزة أراضى فلسطينية، مؤكدًا أن واشنطن ترفض تصريحات المسئولين الإسرائيليين بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه أو زيادة إسرائيل للمستوطنات.

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