كان الكوت ديفوار.. مصر تنجو من الهزيمة أمام الموزمبيق

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نجا المنتخب المصري من هزيمة محقّقة أمام منتخب الموزمبيق في أولى جولات منافسات المجموعة الثانية من كأس أمم إفريقيا بالكوت ديفوار، الأحد 14 جانفي.
وعلى الرغم من دخول المباراة بقوة وتسجيل هدف مبكّر عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة الثانية، تراجع أداء زملاء محمد صلاح ممّا سمح بعودة الموزمبيق التي نجحت في التقدّم في بداية الشوط الثاني بهدفين متتاليين عن طريق ويتي وسليسيو بوكي.
وصمد منتخب موزمبيق أمام هجوم مصر حتى اللحظات الأخيرة قبل أن يخطئ أمام مصطفى محمد اللاعب الأبرز في تشكيلة مصر، ويعلن الحكم الموريتاني دحان بيده عن ركلة جزاء حوّلها محمد صلاح إلى هدف في الدقيقة 96.
ويتقاسم المنتخبان نقطة التعادل في انتظار المباراة الثانية في المجموعة بين الرأس الأخضر وغانا سهرة الليلة.