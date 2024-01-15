حديث حوثي عن ضربة أميركية في الحديدة وواشنطن تعلق

الإثنين 15 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - الشرق الأوسط

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بعد هدوء شهده البحر الأحمر، عقب ضربات أميركية وبريطانية على مواقع متفرقة للجماعة الحوثية يومي الجمعة والسبت، قالت وسائل إعلامية موالية لجماعة الحوثي إن موقعا آخر استهدفته ضربة أميركية بريطانية، اليوم الأحد، بالقرب من البحر الأحمر شمال مدينة الحديدة، فيما نفت واشنطن ذلك الهجوم المزعوم.

إلى ذلك أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، أن تأمين الملاحة في البحر الأحمر، رهن باستعادة مؤسسات الدولة المختطفة في بلاده من قبل الجماعة الحوثية، وذلك في أعقاب التصعيد الحوثي الذي أعقبه توجيه ضربات أميركية وبريطانية لأهداف تتبع الجماعة الموالية لإيران.





وتوقع مراقبون أن الجماعة الموالية لإيران تحضر لهجمات جديدة، وهو الأمر الذي حذر منه الرئيس الأميركي جو بايدن، وتوعد بتكرار الضربات إذا لم يتوقف الحوثيون عن أعمالهم المهددة للملاحة في البحر الأحمر.

وكانت الضربات أدت إلى مقتل خمسة مسلحين حوثيين وإصابة ستة آخرين، ووصفت بأنها ضربات تحذيرية تحمل رسائل لإيران المتهمة بتسليح الجماعة الانقلابية ودعمها بالمال والتقنية خدمة لأجندتها في المنطقة.

ورأى مسؤولون بريطانيون أن هذه الضربات التي شاركت فيها لندن كانت ضرورية، خاصة بعد أن رفض الحوثيون التحذيرات وشنوا نحو 27 هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ على السفن التجارية منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

استعادة المؤسسات

تؤكد الرؤية اليمنية الرسمية أن الحل لحماية الملاحة في البحر الأحمر وبقية المياه الإقليمية لن يكون إلا عبر الشرعية اليمنية واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة من قبل الحوثيين. وهي الرؤية التي أكد عليها رئيس مجلس الحكم اليمني رشاد العليمي خلال لقائه في الرياض، الأحد، بسفيرة المملكة المتحدة، عبدة شريف.





وذكر الإعلام اليمني الرسمي أن العليمي أكد أن تأمين حركة التجارة العالمية، واستقرار المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا باستعادة مؤسسات الدولة اليمنية بوصفها الضامن الرئيسي للحفاظ على سيادة اليمن واستقراره، وتنميته، وسلامة أراضيه، وعودته إلى دوره الفاعل في محيطه العربي والدولي، بدلا من جلب مزيد من الدمار والخراب إلى اليمن، ومياهه الإقليمية.

من ناحية ثانية، جدد العليمي تمسك مجلس الحكم الذي يقوده والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل، والانفتاح على المبادرات كافة التي من شأنها تخفيف المعاناة الإنسانية التي صنعتها «الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني».

وأفادت وكالة «سبأ» الحكومية بأن لقاء العليمي مع السفيرة البريطانية تطرق إلى المستجدات المحلية بما في ذلك مساعي الأمم المتحدة من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة بناء على نتائج الجهود الحميدة للسعودية، والمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا.

وتقول الحكومة اليمنية إن الحوثيين لا علاقة لهم بنصرة فلسطين، وإنهم ينفذون التعليمات الإيرانية، وهي الاتهامات التي أكدها، الأحد، وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك خلال لقائه، في الرياض، مع السفيرة البريطانية.





وفي وقت سابق رفضت الحكومة اليمنية هذه الضربات، بشكل غير مباشر، وقالت إنها تتمسك بحقها السيادي في حماية الملاحة في البحر الأحمر، إلا أنها حملت الجماعة الحوثية مسؤولية ما آلت إليه الأمور من عسكرة للمياه الإقليمية اليمنية، كما حملت المجتمع الدولي مسؤولية سياساته التي قادت إلى تمكين الجماعة الحوثية وتعظيم قدرتها العسكرية.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير بن مبارك أوضح للسفيرة البريطانية «أن ميليشيا الحوثي تستغل التعاطف الشعبي مع قضية فلسطين العادلة للقيام بأعمال دعائية ومضللة من خلال استهداف السفن في البحر الأحمر».

وألقت الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر بآثارها السلبية على الأوضاع إقليميا ويمنيا، مع عزوف شركات الشحن عن المرور عبر قناة السويس وارتفاع تكلفة الشحن إلى ثلاثة أضعاف للوصول إلى الموانئ اليمنية، وهو الأمر الذي سيزيد من معاناة السكان الذين يعيش نحو 18 مليون منهم على المساعدات الإنسانية الدولية.

تبرير بريطاني وتأهب ألماني

في الوقت الذي صرح فيه الرئيس الأميركي جو بايدن بأن الضربات التي استهدفت الحوثيين كانت نوعا من الرسائل إلى إيران، وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، العملية العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة بأنها كانت «ضرورية ومتناسبة وقانونية»، و«كانت الملاذ الأخير».





وقال كاميرون في مقال نشرته «التلغراف» البريطانية، السبت، حول نتائج الضربات: «قطعنا شوطاً في إضعاف قدرات الحوثيين التي تم بناؤها بدعم إيراني. استهدفنا المواقع التي نعرف أن هجماتهم قد شنت منها»، مؤكدا أن بلاده «ستقيم بعناية أثر ما تم إنجازه».

وأكد أن لندن مستمرة ضمن تحالف عملية «حارس الازدهار» وقال إن بلاده لم «تتسرع في هذه الضربات، فبالإضافة إلى تجميع ونشر فرقة عمل بحرية، أصدرنا تحذيرا تلو الآخر. وطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوقف الهجمات».

وكشف عن أنه تحدث مباشرة إلى وزير خارجية إيران، وأبلغه أن استمرار هجمات الحوثيين ضد الشحن التجاري غير مقبولة على الإطلاق، وأنه «إذا لم يفعلوا ذلك، فسيتعين علينا اتخاذ إجراء».

وأشار وزير الخارجية البريطاني إلى أنه في التاسع من يناير (كانون الثاني) أطلق الحوثيون 21 طائرة من دون طيار وصاروخا على السفينة البريطانية دايموند، وعلى سفن تابعة للقوات الأميركية في واحدة من أكبر هجماتهم حتى الآن.





وشدّد كاميرون على أن العمل العسكري ضد الحوثيين كان الملاذ الأخير، وقال: «لمدة شهرين تقريبا، تحملنا هذه الهجمات دون الرد مباشرة على الأماكن والأشخاص الذين أتوا منها. هذا لم يمنع استهداف قواتنا، ولم يردع الهجمات على التجار في البحر الأحمر، وبالتالي لم يدافع بشكل فعال عن مبدأ حرية الملاحة».

يأتي الوعيد الأميركي بتكرار الضربات ضد الحوثيين والتبرير البريطاني، مع تأهب ألماني لمشاركة محتملة للمساعدة في حماية الملاحة في البحر الأحمر.

وقالت رئيسة لجنة الدفاع في البرلمان الألماني (البوندستاغ) ماري - أجنيس شتراك - تسيمرمان، الأحد، إنه من المتوقع أن تشارك ألمانيا في مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي لحماية الملاحة في البحر الأحمر سيقرها وزراء خارجية دول التكتل هذا الشهر.

وأضافت أن هدف المهمة سيكون قيام فرقاطات من الاتحاد الأوروبي بتأمين السفن التجارية التي تمر عبر المضيق. وشددت بالقول: «هذا هجوم على التجارة الحرة ويجب مواجهته».

ومع تشكيك باحثين يمنيين في الأثر الذي أحدثته هذه الضربات فيما يخص قدرة الجماعة العسكرية على الاستمرار في مهاجمة السفن، وجدت قادة الجماعة في الهجمات فرصة لتحويلها إلى مكاسب على الصعيد الداخلي، واستقطاب مزيد من الأتباع من بوابة مناصرة الفلسطينيين في غزة ومقارعة الدول العظمى في البحر الأحمر.





ودفعت هذه التطورات المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في بيان وزعه مكتبه، السبت، للتعبير ببالغ القلق جراء «تزعزع الوضع الإقليمي بشكل متزايد، وإلى التأثير السلبي لذلك على جهود السلام في اليمن، وعلى الاستقرار والأمن في المنطقة».

وحض المبعوث جميع الأطراف المعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتقديم المسارات الدبلوماسية على الخيارات العسكرية، داعياً إلى وقف التصعيد.

وكانت الجماعة الحوثية، أطلقت ما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس» عقب مقتل 10 من مسلحيها في ضربة أميركية في البحر الأحمر عندما حاولوا في 31 ديسمبر (كانون الأول) قرصنة إحدى سفن الشحن، وهي أول ضربة موجعة تلقتها الجماعة منذ بدء هجماتها البحرية.