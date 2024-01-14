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سياسي عماني يفضح الحوثيين ويكشف عن مفاوضات مع واشنطن لحفظ ماء الوجه للمليشيا

الأحد 14 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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تجري مباحثات سرية بين امريكا وايران والحوثيين للاتفاق هلى خفض التصعيد والوصول الى حل يمكن الحوثيين من حفظ ماء وجوههم من خلال ممارسة دعايتهم ظاهريا بمنع السفن الاسرائيلية من المرور في البحر الاحمر ولكن بشكل رمزي دون اي تأثير حقيقي على مرور السفن المتجهه الى اسرائيل.

وقال ناشط سياسي عماني ان مفاوضات تجري بوساطة إيرانية مع واشنطن لحفظ ماء الوجه لمليشيا ووقف هجماتها على السفن.

وكشف ” سعيد جداد” في تغريدة له نشرها على صفحتة اكس ” مباحثات سرية تجري بين أمريكا وإيران والحوثيين للاتفاق على خفض التصعيد والوصول إلى حل يمكن الحوثيين من حفظ ماء وجوههم”.

وتابع أن ذلك يتم” من خلال ممارسة دعايتهم ظاهريا بمنع السفن الإسرائيلية من المرور في البحر الأحمر ولكن بشكل رمزي دون أي تأثير حقيقي على مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل”.

وسعت الادارة الأمريكية إلى التقليل من خطر الجماعة الحوثية على اليمن والمنطقة ومارست ضغوط كبيرة على الشرعية اليمنية والتحالف لتحرير كل من العاصمة المحتلة صنعاء ومحافظة الحديدة الساحلية

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