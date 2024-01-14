الدفاع و الأركان تدشنان العام التدريبي والقتالي والمعنوي 2024م

الأحد 14 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 147

دشنت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، اليوم الأحد، العام التدريبي والعملياتي والقتالي والمعنوي 2024م، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري وعدد من رؤساء الهيئات ومديري الدوائر والقيادات العسكرية والأمنية.

وشهد التدشين استعراضا لسرايا رمزية من الهيئات والدوائر وكلية الطيران والدفاع الجوي والاحتياط الاستراتيجي، وسرايا من وحدات القنص والطيران المسير والوحدات المتخصصة.

وخلال كلمته في الفعالية، عبّر رئيس هيئة الأركان عن سعادته بما وصلت إليه القوات المسلحة اليمنية من الكفاءة والاحترافية العالية في مختلف الجوانب والتي تأتي ثمرة لجهود البناء وبرامج الاعداد والتدريب والتأهيل في ظل المرحلة الاستثنائية التي تعيشها اليمن وانعكاسات الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران، منوها إلى التضحيات والبطولات العظيمة التي يسطرها أبطال الجيش والمقاومة في سبيل استعادة الدولة والذود عن راية الجمهورية ومكتسبات وثوابت الثورة المجيدة.

ونقل للقادة والضباط والصف والجنود تحايا القيادة السياسية والعسكرية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الدكتور رشاد العليمي،وأعضاء المجلس مثمنا الاهتمام الذي توليه القيادة لتطوير مؤسسة الدفاع الوطنية وفق أسس ومعايير علمية ووطنية، وما يقدمونه من دعم لتحديثها وتعزيز جاهزيتها ووحدتها وتماسكها بالشراكة والتعاون مع الأشقاء والأصدقاء. وقال الفريق بن عزيز، إن هذا العام التدريبي الجديد سيكون عام الانتقال بالقوات المسلحة من مرحلة التدريب والتلقي إلى مرحلة الاحتراف والاقتدار.

وأضاف: “إن القوات المسلحة والأمن أصبحت اليوم أكثر قوة وصلابة للتعامل بثقة عالية مع جوانب متطلبات المعركة والاستعداد العالي للقيام بواجباتها الدستورية والوطنية بكل إخلاص وعزيمة على امتداد تراب الوطن، وإن الأبطال المرابطين في الميدان هم من يملكون زمام المبادرة وهم الأقدر على فرض خيار المعادلة والمعول عليهم فرض السلام الدائم والآمن لليمن”.

وأشاد رئيس الأركان بمواقف الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب الشعب اليمني وقيادته وقواته المسلحة.

وشهد رئيس هيئة الأركان اصطفاف تفتيش لجاهزية القوات والتفتيش على الأسلحة والمعدات التدريبية نماذج من سلاح المدفعية والمدرعات والطيران المسير والمعدات القتالية واللوجستية ومن مختلف التخصصات. من جهته تطرق رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول، إلى ما شهده العام التدريبي المنصرم من تحديثات كبيرة في الجوانب العملياتية على امتداد مسرح العمليات للجمهورية اليمنية، مؤكدا العمل على مواصلة الجهود للعمل على تعزيز كفاءة القوات والاستفادة من التطورات التكنولوجية الحديثة.

وقدم نائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل اللواء الركن أحمد العابسي، تقريرا موجزا عن سير العملية التدريبية خلال العام الماضي، وايجازا مختصرا لمهام وبرامج الخطة التدريبية للعام القتالي والمعنوي الجديد.