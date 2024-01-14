الأحد 14 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_أحمد حوذان

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دشن اليوم في مدينة مأرب برنامج " تمهير" لتأهيل وتدريب خريجي الجامعة لسوق العمل.

وفي حفل التدشين أشاد وكيل محافظة مأرب- عبدالله الباكري" بهذه المبادرة التي تتيح المجال لخريجي الجامعة لكسب مهارات والانخراط في سوق العمل"، شاكراً مجموعة عيشان وبنك السلام كابيتال على هذه المبادرة التشجيعية التي ستساهم في إلحاق المئات من الخريجين والخربجات للانخراط في سوق العمل" وكسب المهارات .

ودعا الباكري رجال المال والأعمال والبنوك الى أن يحذوا حذوا مجموعة عيشان وبنك السلام في تدريب وتأهيل الخريجين".

من جهته أوضح المدير التنفيذي لبنك السلام للتمويل الأصغر- نبيل الشهاري" أن برنامج " تمهير" التدريبي، يستهدف 82 خريجاً وخريجة يتم تدريبهم لقرابة ثلاثة أشهر".

وأشار الى ان البرنامج يهدف الى تأهيل وتدريب الخريجين في مختلف البرامج التطبيقية والعملية، على أن يتم منحهم شهادات دبلوم مصرفي معتمد، ورفد المحافظة بالكوادر المؤهلة القادرة على خدمة البلد والمحافظة على حد سواء، وتتواكب مع الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده محافظة مأرب".

من جانبه أوضح نبيل الشهلي المدير التنفيذي لبنك السلام كابيتال أكد أن هذا البرنامج يستهدف الخريجين والخريجات حديثي التخرج من الجامعات ويتم تدريبهم لقرابة ثلاثة أشهر على البرامج التطبيقية والعملية والمحاسبية والمصرفية في برنامج تمهير والمتميزين منهم سيحصلون على وظائف في مجموعة عيشان وبنك السلام كابيتال.

وأكد أن المرحلة الأولى تستهدف 70 خريج وخريجة وسيتم توزعتها إلى إعداد كبيرة في المستقبل.