آخر الاخبار

حديث حوثي عن ضربة أميركية في الحديدة وواشنطن تعلق سياسي عماني يفضح الحوثيين ويكشف عن مفاوضات مع واشنطن لحفظ ماء الوجه للمليشيا الدفاع و الأركان تدشنان العام التدريبي والقتالي والمعنوي 2024م تدشين برنامج"تمهير" لتأهيل وتدريب خريجي الجامعات حديثي التخرج لسوق العمل في مأرب بن مبارك: مليشيا الحوثي تستغل التعاطف الشعبي مع القضية الفلسطينية للقيام بـ محكمة حوثية تعاقب شاعر المسيرة بالسجن لمدة عام وإغلاق قنواته على مواقع التواصل بعد تصدره قائمة المطبلين لرجل الكهف جماعة الحوثي تكافيء شاعرها المفوه بعقاب سينمار صلاح يقود هجوم مصر أمام موزمبيق.. كشف تشكيلة الفراعنة عاجل ..لأول مرة غارات أمريكية وبريطانية تستهدف موقعا للحوثيين شمال الحديدة ( المواقع المستهدفة) تقرير استراتيجي يكشف انعكاسات تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر وضربات التحالف المضادة على مسار العملية السياسية في اليمن

بن مبارك: مليشيا الحوثي تستغل التعاطف الشعبي مع القضية الفلسطينية للقيام بـ

الأحد 14 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
عدد القراءات 367

أكد وزير الخارجية أحمد بن مبارك، الأحد، أن جماعة الحوثي تستغل التعاطف الشعبي مع قضية فلسطين العادلة للقيام بـ "أعمال دعائية ومضللة" من خلال استهداف السفن في البحر الأحمر. 

جاء ذلك خلال لقاء بن مبارك مع سفيرة بريطانيا لدى اليمن عبدة شريف، لبحث تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة. 

وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن اللقاء تطرق الى تداعيات عدوان الكيان الاسرائيلي على قطاع غزة. 

وأكد بن مبارك، على ضرورة فرض وقف إطلاق النار والسماح للمساعدات الانسانية بالدخول للقطاع المحاصر بدون أي شروط، محذرا من ان العدوان المستمر وغير المبرر ضد المدنيين في غزة يهدد باتساع رقعة الصراع ويخاطر بأمن واستقرار المنطقة والعالم.

 

بدورها، جددت السفيرة البريطانية موقف بلادها الداعم لأمن واستقرار اليمن واستعرضت موقف بلادها تجاه حرية الملاحة في البحر الأحمر.

إقراء أيضاً
حديث حوثي عن ضربة أميركية في الحديدة وواشنطن تعلق
سياسي عماني يفضح الحوثيين ويكشف عن مفاوضات مع واشنطن لحفظ ماء الوجه للمليشيا
الدفاع و الأركان تدشنان العام التدريبي والقتالي والمعنوي 2024م
محكمة حوثية تعاقب شاعر المسيرة بالسجن لمدة عام وإغلاق قنواته على مواقع التواصل
بعد تصدره قائمة المطبلين لرجل الكهف جماعة الحوثي تكافيء شاعرها المفوه بعقاب سينم
عاجل ..لأول مرة غارات أمريكية وبريطانية تستهدف موقعا للحوثيين شمال الحديدة ( المو
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول