بن مبارك: مليشيا الحوثي تستغل التعاطف الشعبي مع القضية الفلسطينية للقيام بـ

الأحد 14 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكد وزير الخارجية أحمد بن مبارك، الأحد، أن جماعة الحوثي تستغل التعاطف الشعبي مع قضية فلسطين العادلة للقيام بـ "أعمال دعائية ومضللة" من خلال استهداف السفن في البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال لقاء بن مبارك مع سفيرة بريطانيا لدى اليمن عبدة شريف، لبحث تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن اللقاء تطرق الى تداعيات عدوان الكيان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد بن مبارك، على ضرورة فرض وقف إطلاق النار والسماح للمساعدات الانسانية بالدخول للقطاع المحاصر بدون أي شروط، محذرا من ان العدوان المستمر وغير المبرر ضد المدنيين في غزة يهدد باتساع رقعة الصراع ويخاطر بأمن واستقرار المنطقة والعالم.

بدورها، جددت السفيرة البريطانية موقف بلادها الداعم لأمن واستقرار اليمن واستعرضت موقف بلادها تجاه حرية الملاحة في البحر الأحمر.