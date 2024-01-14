محكمة حوثية تعاقب شاعر المسيرة بالسجن لمدة عام وإغلاق قنواته على مواقع التواصل

الأحد 14 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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قضت محكمة حوثية، الأحد، بالسجن على أحد الشعراء ونشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، وسط عمليات قمع وتنكيل تطال الصحفيين والنشطاء في مناطق سيطرة الجماعة.

وذكرت وكالة سبأ النسخة الحوثية، أن المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة أدانت الشاعر "محمد حسين علي الجرموزي"، بجريمة إهانة الموظفين العموميين الواردة أسمائهم في صحيفة الاتهام.

وأضافت بأن المحكمة قضت بـ "معاقبة المدان بالحبس لمدة سنة تبدأ من تاريخ القبض عليه، مع إلزامه بتوقيع تعهد كتابي مصحوب بكفالة شخص بالالتزام بحسن السيرة والسلوك وإغلاق قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي".

كما قضى الحكم بـ "إدانة بندر حميد على العقبي، وحامد حميد على العقبي، وخالد محمد على الحيمي، بجريمة إهانة موظف عام بسبب وظيفته ومعاقبتهم عن ذلك بالحبس مدة ستة أشهر مع الاكتفاء بالمدة التي قضوها في الحبس على ذمة القضية".

وأدانت المحكمة "اسماعيل محمد محمد قشاشة بجرم إهانة موظف عام بسبب أداء وظيفته ومعاقبته عن ذلك بالحبس مدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ".

ويعد الشاعر الجرموزي واحدا من الشعراء المحسوبين على الجماعة الحوثية غير أنه انتقد مواقف الجماعة خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي عرضه للمحاكمة بسبب آرائه في مواقع التواصل الاجتماعي...