بعد تصدره قائمة المطبلين لرجل الكهف جماعة الحوثي تكافيء شاعرها المفوه بعقاب سينمار صلاح يقود هجوم مصر أمام موزمبيق.. كشف تشكيلة الفراعنة عاجل ..لأول مرة غارات أمريكية وبريطانية تستهدف موقعا للحوثيين شمال الحديدة ( المواقع المستهدفة) تقرير استراتيجي يكشف انعكاسات تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر وضربات التحالف المضادة على مسار العملية السياسية في اليمن استبعاد الحارس الدولي نواف العقيدي من قائمة السعودية في كأس آسيا ومصادر تكشف الاسباب منتخب مصر يتلقى نبأ سارا قبيل مواجهة موزمبيق الاتحاد الآسيوي يعلن عن الطاقم التحكيمي لمواجهة السعودية وعمان في موجهات كأس آسيا.. منتخب اليابان ينجو من فخ فيتنام شاهد بالفيديو : شاب عاطل عن العمل يتزوج من 4 موظفات في اليابان وينفقن عليه يوميا بسخاء يثير جدلا عالميا صحيفة التليغراف تتحدث عن تسريب خطة ضرب الحوثيين قبل تنفيذها..تفاصيل
بالرغم من تصدره قائمة المطبلين لزعيم الحوثيين عبر عشرات القصائد والزوامل التي تحول بعضها الى اهازيج تمجد "رجل الكهف" ومناشدات والده الذي وجه عدة رسائل للحوثي لم تتردد الجماعة الكهنوتية في منح شاعرها المفوه عقاب "سينمار" حيث اصدرت محكمة تابعة لجماعة الحوثي في صنعاء حكماً بالسجن لمدة سنة على الشاعر الشعبي محمد الجرموزي، الموالي للجماعة، بتهمة إهانة موظفين عموميين.
وأكدت النسخة الحوثية من وكالة سبا بصنعاء " إن الحكم جاء بعد جلسة محاكمة برئاسة القاضي محمد عبدالله السفياني، وبحضور عضوي النيابة القاضي خالد عمر والقاضي صلاح الشهاري حيث الزم الجرموزي بتوقيع تعهد كتابي مصحوب بكفالة شخص بالالتزام بحسن السيرة والسلوك وإغلاق قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتقل الجرموزي في أكتوبر الماضي بعد محاصرة واقتحام منزله في العاصمة صنعاء من قبل قوات مسلحة تابعة للحوثيين، حيث وثق عبر بث مباشر على حسابه في موقع "فيس بوك" انتشار أطقم حول منزله وعليها مسلحون ملثمون رفقة مجندات زينبيات.