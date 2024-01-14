بعد تصدره قائمة المطبلين لرجل الكهف جماعة الحوثي تكافيء شاعرها المفوه بعقاب سينمار

الأحد 14 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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بالرغم من تصدره قائمة المطبلين لزعيم الحوثيين عبر عشرات القصائد والزوامل التي تحول بعضها الى اهازيج تمجد "رجل الكهف" ومناشدات والده الذي وجه عدة رسائل للحوثي لم تتردد الجماعة الكهنوتية في منح شاعرها المفوه عقاب "سينمار" حيث اصدرت محكمة تابعة لجماعة الحوثي في صنعاء حكماً بالسجن لمدة سنة على الشاعر الشعبي محمد الجرموزي، الموالي للجماعة، بتهمة إهانة موظفين عموميين.

وأكدت النسخة الحوثية من وكالة سبا بصنعاء " إن الحكم جاء بعد جلسة محاكمة برئاسة القاضي محمد عبدالله السفياني، وبحضور عضوي النيابة القاضي خالد عمر والقاضي صلاح الشهاري حيث الزم الجرموزي بتوقيع تعهد كتابي مصحوب بكفالة شخص بالالتزام بحسن السيرة والسلوك وإغلاق قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتقل الجرموزي في أكتوبر الماضي بعد محاصرة واقتحام منزله في العاصمة صنعاء من قبل قوات مسلحة تابعة للحوثيين، حيث وثق عبر بث مباشر على حسابه في موقع "فيس بوك" انتشار أطقم حول منزله وعليها مسلحون ملثمون رفقة مجندات زينبيات.