صلاح يقود هجوم مصر أمام موزمبيق.. كشف تشكيلة الفراعنة

الأحد 14 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أعلن مدرب منتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا تشكيلة الفراعنة الأساسية لمواجهة موزمبيق مساء اليوم الأحد في الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة كأس إفريقيا المقامة في كوت ديفوار.

وجاء نجم نادي ليفربول محمد صلاح على رأس تشكيلة منتخب مصر.

وجاءت تشكيلة الفراعنة لمواجهة موزمبيق كالآتي: حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – أحمد حجازي – محمد حمدي. خط الوسط: حمدي فتحي – محمد النني – أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – محمود حسن "تريزيغيه".

يذكر أن منتخب مصر هو حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس أمم إفريقيا (سبعة ألقاب)، ويتنافس مع موزمبيق وغانا والرأس الأخضر في المجموعة الثانية