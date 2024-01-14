صلاح يقود هجوم مصر أمام موزمبيق.. كشف تشكيلة الفراعنة عاجل ..لأول مرة غارات أمريكية وبريطانية تستهدف موقعا للحوثيين شمال الحديدة ( المواقع المستهدفة) تقرير استراتيجي يكشف انعكاسات تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر وضربات التحالف المضادة على مسار العملية السياسية في اليمن استبعاد الحارس الدولي نواف العقيدي من قائمة السعودية في كأس آسيا ومصادر تكشف الاسباب منتخب مصر يتلقى نبأ سارا قبيل مواجهة موزمبيق الاتحاد الآسيوي يعلن عن الطاقم التحكيمي لمواجهة السعودية وعمان في موجهات كأس آسيا.. منتخب اليابان ينجو من فخ فيتنام شاهد بالفيديو : شاب عاطل عن العمل يتزوج من 4 موظفات في اليابان وينفقن عليه يوميا بسخاء يثير جدلا عالميا صحيفة التليغراف تتحدث عن تسريب خطة ضرب الحوثيين قبل تنفيذها..تفاصيل باحث سعودي يدعو إلى تشكيل قوة عربية في البحر الأحمر
أعلن مدرب منتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا تشكيلة الفراعنة الأساسية لمواجهة موزمبيق مساء اليوم الأحد في الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة كأس إفريقيا المقامة في كوت ديفوار.
وجاء نجم نادي ليفربول محمد صلاح على رأس تشكيلة منتخب مصر.
وجاءت تشكيلة الفراعنة لمواجهة موزمبيق كالآتي: حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – أحمد حجازي – محمد حمدي. خط الوسط: حمدي فتحي – محمد النني – أحمد سيد "زيزو".
خط الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد – محمود حسن "تريزيغيه".
يذكر أن منتخب مصر هو حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس أمم إفريقيا (سبعة ألقاب)، ويتنافس مع موزمبيق وغانا والرأس الأخضر في المجموعة الثانية