عاجل ..لأول مرة غارات أمريكية وبريطانية تستهدف موقعا للحوثيين شمال الحديدة ( المواقع المستهدفة)

الأحد 14 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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اكدت مصادر محلية بشمال الحديدة أن ثلاث غارات نفذتها طائرات أمريكية وبريطانية استهدف مواقع للحوثيين في جبل "جدع" بمديرية اللحية بشمال الحديدة .

وأشارت المصادر لـ"مأرب برس" أن طائرات حربية أمريكية وبريطانية قصفت بشكل عنيف مواقع للحوثيين في "جبل جدع " الكائن بمديرية اللحية بشمال محافظة الحديدة .

وبحسب المصادر فإن سماء الحديدة تشهد ومنذ وقت مبكر من صباح اليوم تحليقا مكثفا للطيران الحربي الأمريكي .

وقصف القوات الأمريكية والبريطانية في وقت سابق مقر القاعدة البحرية ومحيط مطار الحديدة للمرة الثانية خلال اقل من 48 ساعة .