في موجهات كأس آسيا.. منتخب اليابان ينجو من فخ فيتنام

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حقق منتخب اليابان فوزا صعبا على حساب نظيره الفيتنامي بنتيجة 4-2 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم آسيا المقامة في قطر.
وتقدم المنتخب الياباني، المرشح الأوفر حظا للفوز باللقب، بهدف أحرزه تاكومي مينامينو في الدقيقة 11، وتعادل منتخب فيتنام في الدقيقة 16 عن طريق نجوين دينه باك.
وفي الدقيقة 33، فاجأ منتخب فيتنام الجميع بتقدمه بهدف من توقيع توان هاي فام.
إلا أن المنتخب الياباني انتفض بعدها وحول تأخره من 1-2 إلى فوز بنتيجة 4-2 بتسجيله ثلاثة أهداف حملت توقيع مينامينو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وكايتو ناكامورا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وآياسي يويدا في الدقيقة 85.
وحصد المنتخب الياباني أول ثلاث نقاط له في البطولة ليعتلي صدارة المجموعة الرابعة مؤقتا في انتظار ما ستسفر عنه مباراة إندونيسيا والعراق التي تقام غدا الاثنين، بينما ظل منتخب فيتنام بلا رصيد