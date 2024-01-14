شاهد بالفيديو : شاب عاطل عن العمل يتزوج من 4 موظفات في اليابان وينفقن عليه يوميا بسخاء يثير جدلا عالميا

الأحد 14 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 239

أثار رجل ياباني جدلًا كبيرًا بعد زواجه من 4 سيدات، لديه منهم 3 أطفال، يعيشون معًا في منزل واحد، رغم كونه عاطلا عن العمل منذ 10 سنوات.

وقالت زوجاته أنهن يعشن معًا في منزل واحد، ويتحملن نفقات المنزل من خلال عملهن، وليس لديهن أدنى مشكلة من ذلك.

ويحظر في اليابان تعدد الزوجات، ولكنه يعيش معهم تحت مسمى علاقة القانون العام.

قال الرجل لقناة Abema: ببساطة أحب النساء، إذا قمت بتربية كلب واحد، ألا تريد كلبا آخر؟ نعم، هذا ما أشعر به وأحب جميع النساء.

يبلغ عمر زوجته الأولى 27 عامًا.

الثانية والثالثة 24 عامًا.

الرابعة 22 عامًا.

تقول الزوجات: علمنا مسبقاً أنه عاطل لكن ذلك لم يكن عائقاً للارتباط به فنحن نعمل معاً لتغطية نفقات الأسرة الشهرية التي تبلغ 850 ألف ين وهو يقوم بعملية الاعتناء بالمنزل من ترتيب وتنظيف خلال ذهابنا للعمل، إنه شخص رائع وجذاب وقوي وندعمه بكل ما نستطيع.

يقول الزوج: الحياة هكذا جميلة وغير مملة، أريد 54 طفل حتى أصبح مثل الحاكم (توكوغاوا إييناري) الذي عاش قبل 250 عام، أشعر بالسعادة وأتوق للمزيد من الأطفال، أريد ترك بصمة جيناتي في التاريخ