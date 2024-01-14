صحيفة التليغراف تتحدث عن تسريب خطة ضرب الحوثيين قبل تنفيذها..تفاصيل

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أشعلت الضربات الأميركية البريطانية المشتركة بعض الفوضى في البنتاغون مع تسرب أنباء الخطة السرية قبيل تنفيذها، وفق ما أفادت صحيفة "التليغراف".
وقالت الصحيفة؛ إن تحرك رئيس الوزراء البريطاني "ريشي سوناك" أعطى الضوء الأخضر للعملية أثناء اجتماع خُصص لمناقشات الأمن القومي، وكان إلى جانبه كبار الشخصيات السياسية والأمنية والعسكرية في الحكومة، فتسرّب الخبر.
ولفتت إلى أن نقطة التوتر بين الحليفين جاءت، مساء الخميس الماضي، مع اقتراب وقت الضربات، حيث أعرب الجيش الأميركي عن إحباطه من نظرائه البريطانيين عقب تسريب أمر العملية، خصوصًا أنه عادة لا يتم الإعلان عن مثل هذه الضربات إلا بعد عودة الطائرات إلى قواعدها.