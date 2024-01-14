باحث سعودي يدعو إلى تشكيل قوة عربية في البحر الأحمر

الأحد 14 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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حث باحث ومحلل سعودي الدول العربية على تشكيل قوة بحرية عربية لحماية الملاحة التجارية في البحر الأحمر.

ودعا الصحفي والباحث السعودي عبدالعزيز الخميس إلى إنشاء قوة عسكرية عربية للبحر الأحمر، معتبراً ذلك ضرورة أمن قومي ملحة.

وأوضح الخميس في تدوينة على منصة إكس أن البحر الأحمر يشهد تهديدات متزايدة من الحوثيين الذين يشنون هجمات على السفن والموانئ العربية، مما يضر بمصالح مصر والسعودية والسودان.

وأضاف أن السودان لا يستطيع أن يلعب دوراً فعالاً في حماية البحر الأحمر بسبب حربه الأهلية، ولذلك يجب على السعودية ومصر أن تتحركا لبناء قوة مشتركة تضمن أمن المنطقة.

وحذر الخميس من أن ترك الأمر للآخرين كي يحلوا أزمات المنطقة سيؤدي إلى تقويض الدور العربي والمصالح الوطنية.

وختم تدوينته بالقول: “يجب التفكير بذلك بعد أن تنتهي الأزمة الحالية، ويجب أن يعلم الحوثي أنه لا يضر فقط إسرائيل بل يضر العرب أكثر”.