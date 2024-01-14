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إيطاليا تعلن مشاركتها في عملية الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر

الأحد 14 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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أعلنت الحكومة الإيطالية أنها ستشارك في عملية الاتحاد الأوروبي المرتقبة لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (ANSA)، عن وزير الدفاع غويدو كروزيتو قوله: “ستشارك إيطاليا بالتأكيد في مهمة الاتحاد الأوروبي، لأن 15% من سفن التجارة البحرية العالمية تمر عبر البحر الأحمر، كما أننا الدولة الأكثر تضرراً من الهجمات على ممرات الشحن الدولية في المنطقة”.

وأوضح كروزيتو أن بلاده لديها بالفعل سفينة حربية متواجدة في المنطقة تقوم بمهمة حماية السفن التجارية الإيطالية التي تمر عبر طريق الشحن التجارية في البحر الأحمر

وأضاف ”نأمل أن تتحرك أوروبا، في الوقت الحالي، وبعد عدم موافقة إسبانيا على إعادة تشكيل مهمة (أتلانتا)، هناك حاجة لمهمة جديدة”. وكشف وزير الدفاع الإيطالي أن بلاده لم تتلقى أي طلب للمشاركة في الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية والبريطانية على أهداف للحوثيين.

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