استبعاد الحارس الدولي واف العقيدي من قائمة السعودية في كأس آسيا ومصادر تكشف الاسباب منتخب مصر يتلقى نبأ سارا قبيل مواجهة موزمبيق الاتحاد الآسيوي يعلن عن الطاقم التحكيمي لمواجهة السعودية وعمان في موجهات كأس آسيا.. منتخب اليابان ينجو من فخ فيتنام شاهد بالفيديو : شاب عاطل عن العمل يتزوج من 4 موظفات في اليابان وينفقن عليه يوميا بسخاء يثير جدلا عالميا صحيفة التليغراف تتحدث عن تسريب خطة ضرب الحوثيين قبل تنفيذها..تفاصيل باحث سعودي يدعو إلى تشكيل قوة عربية في البحر الأحمر إيطاليا تعلن مشاركتها في عملية الاتحاد الأوروبي في البحر الأحمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي:تأمين حركة التجارة العالمية لا يمكن ان يتحقق الا باستعادة مؤسسات الدولة اليمنية وسائل اعلام عبرية تفجر مفاجئات موجعة للداخل الإسرائيلي وتكشف حقيقة الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي
أعلنت الحكومة الإيطالية أنها ستشارك في عملية الاتحاد الأوروبي المرتقبة لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (ANSA)، عن وزير الدفاع غويدو كروزيتو قوله: “ستشارك إيطاليا بالتأكيد في مهمة الاتحاد الأوروبي، لأن 15% من سفن التجارة البحرية العالمية تمر عبر البحر الأحمر، كما أننا الدولة الأكثر تضرراً من الهجمات على ممرات الشحن الدولية في المنطقة”.
وأوضح كروزيتو أن بلاده لديها بالفعل سفينة حربية متواجدة في المنطقة تقوم بمهمة حماية السفن التجارية الإيطالية التي تمر عبر طريق الشحن التجارية في البحر الأحمر
وأضاف ”نأمل أن تتحرك أوروبا، في الوقت الحالي، وبعد عدم موافقة إسبانيا على إعادة تشكيل مهمة (أتلانتا)، هناك حاجة لمهمة جديدة”. وكشف وزير الدفاع الإيطالي أن بلاده لم تتلقى أي طلب للمشاركة في الضربات التي نفذتها القوات الأمريكية والبريطانية على أهداف للحوثيين.