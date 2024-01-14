وسائل اعلام عبرية تفجر مفاجئات موجعة للداخل الإسرائيلي وتكشف حقيقة الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي

الأحد 14 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- متابعة خاصة

عدد القراءات 223

أكدت وسائل اعلام عبرية ارتفاع اعداد الجنود الإسرائيليين الذين أصيبوا بإعاقات متفاوتة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وكشف موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي عن إصابة 4 آلاف جندي إسرائيلي بإعاقات منذ بداية الحرب على قطاع غزة مرجحا ارتفاع الرقم إلى 30 ألفا معاق وهو رقم قياسي مقارنة بما كانت صحيفة "يديعوت احرونوت "قد كشفته في 5 يناير الماضي من ان عدد الجنود المعاقين وصل 12500 جندي.

واعتبر موقع "والا" أن هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبرالماضي قاد إسرائيل إلى حرب لم تشهدها من قبل من حيث عدد الجنود الجرحى، لكن الأهم من ذلك أن الإصابات خطيرة للغاية مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي لا يقدم جميع بيانات الجرحى ويحيطها بالتكتم الشديد ، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض المعنويات وهذا يعني أن الأعداد الحقيقية للقتلى والجرحى سوف تمثل صدمة تاريخية لإسرائيل.

ولفت الموقع العبري الى ان اعداد الضباط والجنود الذين قتلوا منذ بدا الحملة البرية قطاع غزة يتجاوز باضعاف عديدة الأرقام المعلنة من قبل الجيش الإسرائيلي تعرض القوات المشاركة في الحملة البرية لكمائن محكمة وعمليات استهداف بصواريخ وقذائف تم تطويرها من قبل الجناح العسكري لحركة حماس الى جانب الخسائر الناجمة عن الاشتباكات من المسافة صفر.