العليمي يتحدث مع سفيرة بريطانيا عن ''عسكرة البحر الاحمر'' والضامن الوحيد لاستقرار اليمن والمنطقة

الأحد 14 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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استقبل الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاحد سفيرة المملكة المتحدة، عبده شريف.

وتطرق اللقاء الى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والمستجدات المحلية بما في ذلك مساعي الامم المتحدة من اجل اطلاق عملية سياسية شاملة بناء على نتائج الجهود الحميدة للاشقاء في المملكة العربية السعودية، والمرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق تمسك المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل، والانفتاح على كافة المبادرات التي من شأنها تخفيف المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

كما بحث اللقاء تداعيات الحرب الاسرائيلية الوحشية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وانعكاساتها المدمرة على الامن والسلم الدوليين، وصولا الى عسكرة البحر الاحمر، وتهديدات المليشيات الحوثية الخطيرة لحرية الملاحة الدولية بالوكالة عن النظام الايراني.

واكد الرئيس على هذا الصعيد ان تأمين حركة التجارة العالمية، واستقرار المنطقة لا يمكن ان يتحقق الا باستعادة مؤسسات الدولة اليمنية باعتبارها الضامن الرئيس للحفاظ على سيادة اليمن واستقراره، وتنميته، وسلامة اراضيه، وعودته الى دوره الفاعل في محيطه العربي والدولي، بدلا عن جلب المزيد من الدمار والخراب الى بلدنا، ومياهنا الاقليمية.

كما استعرض اللقاء مسار الاصلاحات الاقتصادية والمالية، والدعم الدولي المطلوب لتعزيز مسار هذه الاصلاحات في مختلف المجالات.