وسائل اعلام عبرية تفجر مفاجئات موجعة للداخل الإسرائيلي وتكشف حقيقة الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي العليمي يتحدث مع سفيرة بريطانيا عن ''عسكرة البحر الاحمر'' والضامن الوحيد لاستقرار اليمن والمنطقة هل تمتلك المليشيات الحوثية القدرات العسكرية لاستهداف المصالح الأمريكية وماهي توجهاتهم التصعيدية القادمة؟ العليمي يستقبل سفير الامارات ويناقش معه جهود اطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن إيران تنفي دعم الحوثيين وتخلي مسئوليتها عن الهجمات في البحر الأحمر الكشف عن أرقام مهولة حصاد 100 يوم من الحرب على غزة شاهد حقيقة هذه الصورة.. هل اغرق الحوثيون سفينة امريكية في البحر الأحمر ؟ مطار المخا يستعد لإستقبال الرحلة الثانية تايوان تبعث برسالة قوية إلى الصين بعد نتائج الانتخابات... وتهنئة اليابان تغضب بكين استعداداً للحرب ..كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً باتجاه بحر الشرق
استقبل الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاحد سفيرة المملكة المتحدة، عبده شريف.
وتطرق اللقاء الى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والمستجدات المحلية بما في ذلك مساعي الامم المتحدة من اجل اطلاق عملية سياسية شاملة بناء على نتائج الجهود الحميدة للاشقاء في المملكة العربية السعودية، والمرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق تمسك المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل، والانفتاح على كافة المبادرات التي من شأنها تخفيف المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.
كما بحث اللقاء تداعيات الحرب الاسرائيلية الوحشية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وانعكاساتها المدمرة على الامن والسلم الدوليين، وصولا الى عسكرة البحر الاحمر، وتهديدات المليشيات الحوثية الخطيرة لحرية الملاحة الدولية بالوكالة عن النظام الايراني.
واكد الرئيس على هذا الصعيد ان تأمين حركة التجارة العالمية، واستقرار المنطقة لا يمكن ان يتحقق الا باستعادة مؤسسات الدولة اليمنية باعتبارها الضامن الرئيس للحفاظ على سيادة اليمن واستقراره، وتنميته، وسلامة اراضيه، وعودته الى دوره الفاعل في محيطه العربي والدولي، بدلا عن جلب المزيد من الدمار والخراب الى بلدنا، ومياهنا الاقليمية.
كما استعرض اللقاء مسار الاصلاحات الاقتصادية والمالية، والدعم الدولي المطلوب لتعزيز مسار هذه الاصلاحات في مختلف المجالات.