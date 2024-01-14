هل تمتلك المليشيات الحوثية القدرات العسكرية لاستهداف المصالح الأمريكية وماهي توجهاتهم التصعيدية القادمة؟

الأحد 14 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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اعتبر محلل عسكري يمني بارز أن ميلشيا الحوثي لا تمتلك القدرة ولا الإمكانيات التسليجية واللوجستية لاستهداف القواعد العسكرية الامريكية في المنطقة مشيرا الى أن الميلشيا ستتجه في الفترة القادمة الى تكثيف اطلاق الصواريخ والمسيرات في اتجاه إسرائيل لتعزيز موقفها وكسب تعاطف وتأييد شعبي الى جانب استهداف سفن في البجر الأحمر والبحر العربي .

وأكد المحلل العسكري "علي الذهب" في مداخلة مع قناة "بلقيس " – تابعها مأرب برس- أن الولايات المتحدة تمتلك عشر قواعد عسكرية في جيبوتي وقاعدة للأسطول الخامس في البحرين وهي من الدول التي دعمت الضربات العسكرية الأمريكية والبريطانية التي استهدفت مواقع للحوثيين في عدة محافظات شمالية منوها الى ان ميلشيا الحوثي لا تمتلك القدرة لاستهداف هذه القواعد سواء في جيبوتي او قاعدة الاسطول الخامس البحري في البحرين .