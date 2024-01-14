العليمي يتحدث مع سفيرة بريطانيا عن ''عسكرة البحر الاحمر'' والضامن الوحيد لاستقرار اليمن والمنطقة هل تمتلك المليشيات الحوثية القدرات العسكرية لاستهداف المصالح الأمريكية وماهي توجهاتهم التصعيدية القادمة؟ العليمي يستقبل سفير الامارات ويناقش معه جهود اطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن إيران تنفي دعم الحوثيين وتخلي مسئوليتها عن الهجمات في البحر الأحمر الكشف عن أرقام مهولة حصاد 100 يوم من الحرب على غزة شاهد حقيقة هذه الصورة.. هل اغرق الحوثيون سفينة امريكية في البحر الأحمر ؟ مطار المخا يستعد لإستقبال الرحلة الثانية تايوان تبعث برسالة قوية إلى الصين بعد نتائج الانتخابات... وتهنئة اليابان تغضب بكين استعداداً للحرب ..كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً باتجاه بحر الشرق الكشف عن مقترحات برلمانية عراقية لإخراج القوات الأمريكية
اعتبر محلل عسكري يمني بارز أن ميلشيا الحوثي لا تمتلك القدرة ولا الإمكانيات التسليجية واللوجستية لاستهداف القواعد العسكرية الامريكية في المنطقة مشيرا الى أن الميلشيا ستتجه في الفترة القادمة الى تكثيف اطلاق الصواريخ والمسيرات في اتجاه إسرائيل لتعزيز موقفها وكسب تعاطف وتأييد شعبي الى جانب استهداف سفن في البجر الأحمر والبحر العربي .
وأكد المحلل العسكري "علي الذهب" في مداخلة مع قناة "بلقيس " – تابعها مأرب برس- أن الولايات المتحدة تمتلك عشر قواعد عسكرية في جيبوتي وقاعدة للأسطول الخامس في البحرين وهي من الدول التي دعمت الضربات العسكرية الأمريكية والبريطانية التي استهدفت مواقع للحوثيين في عدة محافظات شمالية منوها الى ان ميلشيا الحوثي لا تمتلك القدرة لاستهداف هذه القواعد سواء في جيبوتي او قاعدة الاسطول الخامس البحري في البحرين .