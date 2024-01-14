العليمي يستقبل سفير الامارات ويناقش معه جهود اطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن

الأحد 14 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 379

استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الاحد في الرياض، سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى اليمن محمد حمد الزعابي.

و في اللقاء نقل السفير الاماراتي للرئيس تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، وتمنياته له واعضاء مجلس القيادة الرئاسي، موفور الصحة، وللشعب اليمني، الامن، والاستقرار، والسلام.

بدوره حمل رئيس مجلس القيادة الرئاسي السفير الزعابي، نقل تحياته وأعضاء المجلس إلى الشيخ محمد بن زايد، وتمنياته له وللشيوخ الحكام وافر الصحة والسعادة، وللشعب الاماراتي الشقيق كل التقدم والرخاء في ظل قيادته الحكيمة.

وتطرق اللقاء الى العلاقات الثنائية بين البلدين، والشعبين الشقيقين، والافاق الواعدة لتعزيزها في مختلف المجالات.

كما بحث اللقاء في التطورات اليمنية، ومستجدات المساعي الاممية لاطلاق عملية سياسية شاملة بناء على الجهود الحميدة التي قادها الاشقاء في المملكة العربية السعودية، وبما يضمن استعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار والسلام في اليمن.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي دعم المجلس والحكومة لكافة المساعي الاقليمية، والدولية الرامية لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية، وصولا الى تحقيق السلام الشامل، ودولة المواطنة المتساوية التي يستحقها جميع اليمنيين.

كما تطرق اللقاء الى الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وتداعياتها الخطيرة على الامن والسلم الدوليين.