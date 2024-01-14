مطار المخا يستعد لإستقبال الرحلة الثانية

الأحد 14 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 326

زار عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، اليوم الأحد، مطار المخا الدولي للاطلاع على الترتيبات لاستقبال الرحلة الثانية من العالقين اليمنيين في السودان.

وتفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي جاهزية المطار، واطلع على النواقص وتسهيل الإجراءات لاستقبال الرحلة الثانية.

ومنتصف الأسبوع الماضي، استقبل مطار المخا الدولي الرحلة الأولى للعالقين اليمنيين في السودان من أصل رحلتين تُسيران بتسهيل وتمويل من عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح.