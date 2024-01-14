استعداداً للحرب ..كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً باتجاه بحر الشرق

الأحد 14 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً، اليوم (الأحد) حسب الجيش الكوري الجنوبي، بعد أيام على إجراء بيونغ يانغ تدريبات بالذخيرة الحية قرب الحدود البحرية التي يسودها توتر مع الجنوب.

وقالت رئاسة الأركان المشتركة في سيول في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، إن «كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً غير محدد باتجاه بحر الشرق» المعروف أيضاً ببحر اليابان.

وذكر خفر السواحل الياباني بدوره أن مقذوفاً يعتقد أنه الصاروخ الكوري الشمالي سقط بالفعل، مضيفاً أنه قد يكون صاروخاً باليستياً.

وقالت هيئة البث اليابانية (إن إتش كيه) إن الصاروخ سقط على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وتصاعدت التوترات في شبه الجزيرة الكورية، بعد أن أطلقت بيونغ يانغ أول قمر صناعي لأغراض التجسس العسكري في نوفمبر (تشرين الثاني).

وفي ديسمبر (كانون الأول)، قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت أحدث صواريخها الباليستية العابرة للقارات، لقياس مدى الاستعداد الحربي لقوتها النووية، في مواجهة العداء الأميركي المتصاعد، بينما فعَّلت واشنطن وحلفاؤها نظاماً لتبادل البيانات الصاروخية بشكل فوري