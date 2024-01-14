الكشف عن مقترحات برلمانية عراقية لإخراج القوات الأمريكية انتصارا للحياة.. حفل زفاف في مدرسة للنازحين برفح يتحدى الحرب المدمرة حملة العد التنازلي لوقف العدوان الثانية تنطلق في أكثر من 50 دولة حول العالم الخلافات تعصف بمجلس حرب الاحتلال في مباراة مثيرة.. مانشستر سيتي يقتنص فوزا قاتلا أمام نيوكاسل 60 هدفاً في 6 محافظات يمنية.. كيف أثرت على الحوثيين؟ التاكسي الطائر لنقل ضيوف الرحمن في موسم الحج.. إليك تفاصيله بعد الضربة الأمريكية البريطانية..إيران تعلن البراءة من وكلائها في اليمن أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني بايرن ميونخ يسجل رقماً قياسياً في الدوري الألماني
أعلن نحو 100 نائب في البرلمان العراقي يوم (السبت) مقترحا قانونيا لإخراج القوات الأجنبية من العراق، وذلك وسط حالة من التصعيد غير مسبوقة بين فصائل مسلحة وقوات التحالف الدولي، وأبرزها التصعيد ضد القواعد العسكرية في البلاد.
وقال النائب فالح الخزعلي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، بمشاركة عدد من النواب: «نحن أعضاء مجلس النواب نقدم مقترح قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق بطلب موقع من قبل 100نائب»، مرجعاً ذلك لاستمرار انتهاكات القوات الأمريكية للسيادة العراقية، وذلك من خلال الاستهداف المتكرر ضد مقرات الحشد الشعبي وقياداته الذي يعتبر جزءاً من القوات المسلحة العراقية.
وأضاف الخزعلي: «إن ذلك يأتي أيضاً بالنظر لعدم الحاجة إلى قوات أجنبية تتواجد في العراق، وبالأخص في ظل وجود العدد الكافي من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي تتولى الدفاع عن الوطن وشعبه