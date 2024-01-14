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الكشف عن مقترحات برلمانية عراقية لإخراج القوات الأمريكية

الأحد 14 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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أعلن نحو 100 نائب في البرلمان العراقي يوم (السبت) مقترحا قانونيا لإخراج القوات الأجنبية من العراق، وذلك وسط حالة من التصعيد غير مسبوقة بين فصائل مسلحة وقوات التحالف الدولي، وأبرزها التصعيد ضد القواعد العسكرية في البلاد.

وقال النائب فالح الخزعلي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، بمشاركة عدد من النواب: «نحن أعضاء مجلس النواب نقدم مقترح قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق بطلب موقع من قبل 100نائب»، مرجعاً ذلك لاستمرار انتهاكات القوات الأمريكية للسيادة العراقية، وذلك من خلال الاستهداف المتكرر ضد مقرات الحشد الشعبي وقياداته الذي يعتبر جزءاً من القوات المسلحة العراقية.

وأضاف الخزعلي: «إن ذلك يأتي أيضاً بالنظر لعدم الحاجة إلى قوات أجنبية تتواجد في العراق، وبالأخص في ظل وجود العدد الكافي من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي تتولى الدفاع عن الوطن وشعبه

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