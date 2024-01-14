حملة العد التنازلي لوقف العدوان الثانية تنطلق في أكثر من 50 دولة حول العالم

الأحد 14 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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انطلقت حملة دولية من أكثر من 50 دولة تطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، تحت عنوان "حملة العد التنازلي الثانية لوقف العدوان".

وسبق أن دعت الحملة للانضمام إليها في اليوم العالمي للعمل من أجل غزة في 13 كانون الثاني/ يناير الجاري، حيث تنظم المسيرات في الشوارع في جميع أنحاء العالم.

كما حثت على طباعة لافتاتنا ولافتاتنا من موقع countdown2ceasefire.com، بالإضافة إلى مسيرة يوم العمل العالمي حول العالم، والنشر تحت الوسوم: #countdown2ceasefire #GazaGlobalAction.

وبدأت الحملة تطالب بوقف دائم لإطلاق النار، بالتزايد، خاصة أنها مرتبطة بالعد التنازلي للعام الجديد مطلع الشهر الجاري.

ونظمت الحملة العالمية "Countdown 2 Ceasefire"، فعاليات في ليلة رأس السنة الجديدة، عبر رفع لافتات تدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، والهتاف "وقف إطلاق النار الآن" أثناء العد التنازلي للعام الجديد.

وشارك الملايين حول العالم في تظاهرات واسعة، السبت، في "اليوم العالمي من أجل غزة".

وبدأت فعاليات المسيرة العالمية لنصرة فلسطين من لندن، بوصفها عاصمة محورية ضمن إطار يوم التضامن العالمي من أجل غزة في جميع أنحاء العالم. وخرج نصف مليون متظاهر في لندن، ضمن الحملة للمطالبة بوقف إطلاق النار المستمر منذ 3 أشهر.

وجاءت هذه الفعالية الكبرى بتنظيم من حملة التضامن مع فلسطين، والمنتدى الفلسطيني في بريطانيا، وتحالف أوقفوا الحرب، وحملة نزع السلاح النووي، وأصدقاء الأقصى، والرابطة الإسلامية في بريطانيا.

وقد اتحدت هذه المنظمات تحت راية موحدة لدعم القضية الفلسطينية.

وشهدت ساحة الحرية في العاصمة الأمريكية واشنطن تظاهرة حاشدة ، للتضامن مع غزة، وللمطالبة بوقف العدوان المستمر على القطاع منذ 100 يوم.

وخرج مواطنون في فنلندا للتظاهر نصرة لفلسطين وقطاع غزة في العاصمة هلسنكي، ضمن فعالية عالمية من أجل المطالبة بوقف إطلاق النار.

وخرجت مسيرة كبيرة الدنمارك، تضامنا مع غزة، وللمطالبة بوقف إطلاق النار المستمر منذ ثلاثة أشهر