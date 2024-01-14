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في مباراة مثيرة.. مانشستر سيتي يقتنص فوزا قاتلا أمام نيوكاسل

الأحد 14 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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 اقتنص فريق مانشستر سيتي فوزا قاتلا من نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، اليوم السبت، في إطار الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح برناردو سيلفا التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 26، قبل أن يتعادل أليكسندر إيساك لنيوكاسل في الدقيقة 35.

وبعد دقيقتين فقط، تمكن أنتوني جوردون من تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض (37)، فانتهى الشوط الأول على وقع تقدم نيوكاسل بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، قلب السيتي الطاولة على نيوكاسل، إذ أحرز نجمه العائد من الإصابة كيفين دي بروين هدف التعادل في الدقيقة 74، وفي الدقيقة 90+1 استطاع لاعب وسط مانشستر سيتي الصاعد أوسكار بوب أن يحرز الهدف الثالث لفريقه، وسط ذهول لاعبي نيوكاسل وجماهير الفريق.

وبهذا الفوز، ارتقى مانشستر سيتي للمركز الثاني، بعد أن رفع رصيده إلى 43 نقطة، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند

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