في مباراة مثيرة.. مانشستر سيتي يقتنص فوزا قاتلا أمام نيوكاسل 60 هدفاً في 6 محافظات يمنية.. كيف أثرت على الحوثيين؟ التاكسي الطائر لنقل ضيوف الرحمن في موسم الحج.. إليك تفاصيله بعد الضربة الأمريكية البريطانية..إيران تعلن البراءة من وكلائها في اليمن أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني بايرن ميونخ يسجل رقماً قياسياً في الدوري الألماني المبعوث الأممي يوجة دعوة لـ جميع الأطراف في اليمن - بيان التعاون الإسلامي تعرب عن عميق انشغالها إزاء التطورات الخطيرة في منطقة البحر الأحمر الحديدة.. انهيار أحد جدران قلعة حيس التاريخية بعد خبر غير سار.. من أبو عبيدة.. كتائب القسام تنشر مقطع فيديو لأحداث ساخنة
اقتنص فريق مانشستر سيتي فوزا قاتلا من نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، اليوم السبت، في إطار الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وافتتح برناردو سيلفا التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 26، قبل أن يتعادل أليكسندر إيساك لنيوكاسل في الدقيقة 35.
وبعد دقيقتين فقط، تمكن أنتوني جوردون من تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض (37)، فانتهى الشوط الأول على وقع تقدم نيوكاسل بهدفين مقابل هدف.
وفي الشوط الثاني، قلب السيتي الطاولة على نيوكاسل، إذ أحرز نجمه العائد من الإصابة كيفين دي بروين هدف التعادل في الدقيقة 74، وفي الدقيقة 90+1 استطاع لاعب وسط مانشستر سيتي الصاعد أوسكار بوب أن يحرز الهدف الثالث لفريقه، وسط ذهول لاعبي نيوكاسل وجماهير الفريق.
وبهذا الفوز، ارتقى مانشستر سيتي للمركز الثاني، بعد أن رفع رصيده إلى 43 نقطة، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند