بعد الضربة الأمريكية البريطانية..إيران تعلن البراءة من وكلائها في اليمن

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قال مسؤول إيراني كبير إن الحوثيين يتخذون قراراتهم بأنفسهم و"نحن ندعم قتالهم، لكن طهران لا تريد حربا شاملة في المنطقة". وأضاف أن الأمر متروك لإسرائيل والولايات المتحدة لوقف "عدوانهما".
ونقلت وكالة"رويترز"عن كبير محللي الشؤون الإيرانية في مجموعة الأزمات الدولية، علي فايز، قولة : "لا يرجح دخول إيران المعركة مباشرة ما لم تتعرض لاستهداف مباشر على أراضيها".
من جهته أكد المحلل في مجموعة أوراسيا الاستشارية، جريجوري برو، بأن طهران ما زالت تخشى اتساع نطاق الصراع لأنها لا تريد "التعرض مباشرة لانتقام محتمل، ولا يرجح أن تقدم إيران على تصعيد كبير ردا على الضربات الامريكية البريطانية".