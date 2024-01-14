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أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني

الأحد 14 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة
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تعرف على أسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني، اليوم السبت 13 يناير 2024 في صنعاء وعدن.

وجاءت أسعار الصرف على النحو التالي:

الصرف في عدن: الريال السعودي: شراء: 403 بيع: 406 الدولار: شراء: 1529 بيع: 1544

في صنعاء: الريال السعودي: شراء: 139.5 بيع: 140 الدولار: شراء: 528 بيع: 532

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