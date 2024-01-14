بايرن ميونخ يسجل رقماً قياسياً في الدوري الألماني

الأحد 14 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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بايرن ميونخ، أحد أشهر وأنجح الأندية الكروية في العالم، يتخذ من مدينة ميونخ الألمانية مقرًا له.

تأسس النادي في عام 1900 وسرعان ما أصبح رمزًا للكرة الألمانية، متميزًا بسجله الحافل بالإنجازات على الصعيدين المحلي والأوروبي.

بايرن ميونخ ليس فقط معروفًا بتحقيقه للألقاب والبطولات، بل أيضًا بأسلوب لعبه الهجومي والممتع الذي جذب ملايين المعجبين حول العالم.

استهل بايرن ميونخ مبارياته في عام 2024 بتحقيق رقم قياسي في الدوري الألماني لكرة القدم وذلك خلال لقائه ضد ضيفه هوفنهايم يوم الجمعة في افتتاح المرحلة الـ17 من “البوندسليغا”.

وأحرز جمال موسيالا هدف التقدم للفريق البافاري أمام هوفنهايم بحلول الدقيقة 18 بتسديدة قوية من زاوية صعبة لتصطدم الكرة بالقائم الأيمن قبل أن تدخل إلى الشباك