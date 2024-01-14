المبعوث الأممي يوجة دعوة لـ جميع الأطراف في اليمن - بيان

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دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، جميع الأطراف في اليمن إلى ممارسة ضبط النفس ووقف التصعيد وسط "سياق إقليمي محفوف بالمخاطر على نحو متزايد .
وكرر غروندبرغ، في بيان السبت، دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لجميع الأطراف إلى "تجنب الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع في اليمن، أو تصعيد التهديد على طرق التجارة البحرية، أو زيادة التوترات الإقليمية في هذا الوقت الحرج.
كما سلّط غروندبرغ الضوء على "ضرورة حماية المدنيين اليمنيين، والحفاظ على تقدم جهود السلام منذ هدنة أبريل/ نيسان 2022.
وجاء في البيان أن "المبعوث الخاص يحث جميع الأطراف المعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وإعطاء الأولوية للقنوات الدبلوماسية على الخيارات العسكرية ويدعو إلى وقف التصعيد".